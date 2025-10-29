Joven hispano mató a madre dominicana en pelea afuera de bar en Nueva York: acusación

Cristian Moya, joven de 28 años, fue arrestado anoche por presuntamente haber apuñalado mortalmente a Pamela Almonte Cabrera varias veces en el pecho afuera de un bar en El Bronx (NYC).

Moya, residente de ese condado, fue acusado la Policía de Nueva York de homicidio involuntario y posesión ilegal de armas, entre otros cargos, informó New York Post. Según testigos, el sospechoso utilizó una botella rota para asestar el ataque mortal y huyó de la escena, hasta ser arrestado el martes, más de 48 horas después.

La madre dominicana de 35 años fue apuñalada mortalmente en una pelea en la que estuvo involucrado su novio. La trifulca estalló a las 4 a.m. del domingo frente al establecimiento “Mama Dora Bar & Lounge” en E. Kingsbridge Road, cerca de Morris Ave. en Kingsbridge Heights, según NYPD. La residente de Melrose se encontraba con unas personas cuando se enfrentaron con un grupo similar en la acera y recibió unas cinco puñaladas en el pecho.

No está claro qué inició la pelea. Un video de vigilancia captó una conmoción entre la multitud afuera del bar a la hora del cierre antes de que Almonte se desplomase en la acera. Fue trasladada al BronxCare Health System por medios privados y luego al Hospital Lincoln, donde falleció.

La victima tenía 35 años y trabajaba como manicurista en un barbería cercana a donde la mataron. Una amiga suya -Wendy, de 52 años- dijo que dos de los hijos de Almonte viven en República Dominicana y su hija de 17 años en la ciudad de Nueva York.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En noviembre del año pasado un hombre de 55 años murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC). También en 2024 Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens; y el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).