Dominicana murió defendiendo a su novio en trifulca afuera de un bar en Nueva York

Pamela Almonte Cabrera, madre dominicana, fue apuñalada mortalmente en una pelea afuera de un bar en El Bronx (NYC) en la que estuvo involucrado su novio.

La pelea estalló a las 4 a. m. del domingo frente al establecimiento “Mama Dora Bar & Lounge” en E. Kingsbridge Road, cerca de Morris Ave. en Kingsbridge Heights, según la Policía de Nueva York. La residente de Melrose se encontraba con unas cinco personas cuando se enfrentaron con un grupo similar en la acera y recibió unas cinco puñaladas en el pecho.

Un video de vigilancia captó una conmoción entre la multitud afuera del bar a la hora del cierre antes de que Almonte se desplomase en la acera. Fue trasladada al BronxCare Health System por medios privados y luego al Hospital Lincoln, donde falleció.

Almonte tenía 35 años y trabajaba como manicurista en un barbería cercana a donde la mataron. El domingo allí hubo en un homenaje en su honor, donde su novio se negó a dar su nombre y hablar sobre la pelea, excepto para expresar su dolor. “¿Cómo te sentirías?”, dijo al Daily News entre lágrimas. “Yo estuve allí. Me siento fatal. Me siento mal”.

Una amiga suya -Wendy, de 52 años- dijo que había estado con ella un par de horas antes de que la mataran y que estaba disfrutando de la noche. Añadió que dos de los hijos de Almonte viven en República Dominicana y su hija de 17 años en la ciudad de Nueva York.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

La semana pasada un estudiante de secundaria de 15 años quedó gravemente herido después de que más de una docena de asaltantes lo golpearan, apuñalaran y robaran sus zapatos deportivos de $340 dólares a plena luz del día en Queens (NYC). Además, Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx y la policía arrestó al sospechoso Enoch Rosado, de 67 años.

En agosto un hispano fue acusado del apuñalamiento mortal de su vecino en una casa que alberga tres hogares en Queens (NYC). En noviembre del año pasado un hombre de 55 años murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC).

También en 2024 Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens; y el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).