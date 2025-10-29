La sexta temporada de ‘Only Murders in the Building’ será filmada en Londres

La serie de comedia ‘Only Murders in the Building’ ha confirmado que continuará con una sexta temporada, la cual estrenará el año que viene. La mayor sorpresa es que para esta nueva parte de la historia el equipo se trasladará a Londres, Inglaterra, para investigar en nuevo caso.

La confirmación de la sexta temporada llegó después de que se estrenara en Hulu el último episodio de la quinta temporada, el cual, como es costumbre, terminó con una nueva víctima.

Esta serie fue creada por Steve Martin y John Robert Hoffman, y su éxito ha hecho que desde 2021 se estrene una temporada por año. Esto es algo que agradecen los fanáticos, pues en los últimos años las producciones de series tardan mucho y hay que esperar más de dos años para nuevas temporadas.

Aunque en medios se asegura que la serie se trasladará a Londres, aún no se han dado demasiados detalles, aunque nuevamente se tratará sobre Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gómez) investigando un asesinato que sucedió en el edificio en Upper West Side, Nueva York, donde viven.

En cada temporada se han ido incorporando actores de renombre que cumplen con papeles centrales para el desarrollo de cada una. Por ejemplo, en la recién estrenada quinta temporada se unió al elenco la ganadora del Oscar, Renée Zellweger.

En las últimas temporadas, ‘Only Murders in the Building’ también ha tenido en su elenco a la legendaria Meryl Streep, lo que ha servido para aumentar los rumores entre una supuesta relación entre ella y Martin Short.

Esta no sería la primera vez que el programa no se centra solo en Nueva York, pues para la cuarta temporada se grabaron varias escenas en Los Ángeles.

