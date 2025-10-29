Marc Anthony recibió $8.6 millones de dólares por su apartamento en Miami

El cantante Marc Anthony acaba de cerrar la venta de su lujoso apartamento en One Thousand Museum, Miami, luego de intentar venderlo durante cuatro años. La transacción llamó la atención porque terminó recibiendo mucho menos de lo que invirtió inicialmente.

Marc Anthony recibió $8.6 millones de dólares por la propiedad, pero él pagó $11 millones de dólares por el sito en 2021. Pocos meses después de comprarla, el cantante de salsa puso en venta el apartamento por $11.5 millones de dólares y la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando.

Aunque la última vez que estuvo disponible en el mercado marcaba un precio de $9.9 millones de dólares, durante estos cuatro años también llegó a estar disponible por $13.7 millones de dólares.

En el listado, que está disponible en la página web de Zillow, dice que “al entrar al vestíbulo del ascensor privado, le recibirá una majestuosa entrada que se integra a la perfección con una amplia sala de estar, con ventanales que ofrecen vistas panorámicas de la Bahía de Biscayne, el océano Atlántico y el vibrante horizonte de Miami”.

El apartamento tiene una extensión de 8,400 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior también se dice: “El diseño de concepto abierto es ideal para recibir invitados, con una espaciosa sala de estar, un comedor formal y una cocina de vanguardia equipada con gabinetes italianos a medida, electrodomésticos de alta gama y una gran isla con barra desayunadora”.

Otra de las características principales de la propiedad es que se encuentra dentro del edificio One Thousand Museum, el cual se terminó de construir en 2019 y que cuenta con 62 plantas.

El One Thousand Museum también ofrece a sus residentes varios lujos como helipuerto y áreas comunes para disfrutar como piscinas, spa y áreas verdes.

