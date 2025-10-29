No hay nostalgia: Derek Jeter confirma que no extraña jugar al béisbol a una década de su retiro

A once años de haber disputado su último encuentro con la camiseta de los Yankees, el legendario campocorto y excapitán, Derek Jeter, mantiene una postura poco común entre los atletas de élite: no siente nostalgia por el béisbol competitivo.

Jeter, quien concluyó una carrera de dos décadas en 2014, ha demostrado una capacidad singular para desvincularse de la rutina diaria de la MLB, enfocando su vida en su familia y sus emprendimientos empresariales. La leyenda neoyorquina disipa así el mito de que los grandes campeones extrañan inevitablemente la adrenalina de la alta competencia.

En recientes declaraciones el Salón de la Fama, conocido por su serenidad y enfoque, se mostró claro sobre su vida posterior al retiro.

En una reciente aparición en el programa radial “The Herd with Colin Cowherd”, Jeter, cinco veces campeón de la Serie Mundial, fue enfático al declarar que, si bien atesora los recuerdos de sus días de jugador, las ganas por jugar otra vez se han ido por completo.

“No extraño jugar el juego. No lo hago”, aseguró Jeter, a pesar de haber descrito previamente la inigualable emoción de jugar en un Clásico de Otoño. “No ha pasado un solo día desde que me retiré en que haya extrañado jugar”.

Última Serie Mundial de los Yankees en 2009. Crédito: AP

La declaración es sorprendente para muchos, especialmente considerando que Jeter se retiró en 2014 tras 20 temporadas. Tras su paso como ejecutivo y copropietario de los Marlins de Miami, el excapitán de los Bombarderos del Bronx ha encontrado una nueva vocación como analista en la cobertura de MLB de Fox Sports, una transición que parece haber cimentado su satisfacción lejos del campo.

De esta forma, Derek Jeter se reafirma como un caso atípico en el deporte: un atleta que, tras alcanzar la cima con cinco títulos de Serie Mundial y acumular 3.465 hits, mira hacia el futuro sin arrepentimiento ni la necesidad de volver al césped. El juego que una vez lo definió, hoy es solo una parte de su pasado.

Sigue leyendo:

La sentencia de Aroldis Chapman: “Prefiero el retiro antes que volver a los Yankees”

Aaron Judge, Jazz Chisholm, Cody Bellinger y Ben Rice finalistas por Yankees al Bate de Plata 2025

¿El ganador de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays se decidirá en el Juego 5?





