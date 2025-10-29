¿El ganador de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays se decidirá en el Juego 5?

Más allá del triunfo 6-2 de los Toronto Blue Jays sobre Los Angeles Dodgers este martes, la jornada dejó varios hechos particulares. Entre ellos, Vladimir Guerrero Jr. firmó una nueva marca inédita para la franquicia al conectar su séptimo jonrón en una misma postemporada, el primero de su carrera en una Serie Mundial.

Sin embargo, la verdadera curiosidad está en que, al quedar empatada la serie 2-2, el quinto juego de la Serie Mundial podría ser decisivo para determinar el ganador de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Según la MLB, el equipo que gana 3-2 en el Juego 5 de una serie de playoffs al mejor de siete, comúnmente termina ganando esa serie casi el 70% de las veces.

Una coincidencia histórica

Por otro lado, Guerrero Jr. se ubicó en siete jonrones en la presente postemporada, cifra que lo posiciona como líder absoluto en la historia de los Blue Jays y lo pone a la par de Ohtani (8). Es apenas la tercera vez que dos peloteros conectan al menos siete cuadrangulares en una misma postemporada.

Además, el dominicano sumó su décimo extrabase en los playoffs (igualando registros de Paul Molitor (1993) y George Springer (2024) y totaliza 26 hits, la mayor cifra para Toronto en una sola postemporada.

La primera derrota de Ohtani en un Clásico de Otoño

Otro elemento singular del encuentro fue que Guerrero Jr. ocasionó el primer revés de Ohtani como lanzador en una Serie Mundial. La estrella japonesa terminó castigado con seis hits y cuatro carreras en seis entradas, lo que selló su derrota (0-1).

