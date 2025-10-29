Perú capturó a jefe de red criminal solicitado en extradición por EE.UU.

La policía antidrogas de Perú con apoyo de autoridades de Estados Unidos capturó a un jefe del narcotráfico que abastecía a una red internacional que operaba en Norteamérica y Europa, informó la institución.

La detención de Brucelee Bermudo, excandidato a la alcaldía de Ayacucho, ocurrió en la pequeña localidad de Chiriaco, en la selva nororiental del Perú, tras un operativo de seguimiento internacional.

Cocaína hacia EE.UU.

Según un comunicado de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Bermudo “lideraba una red criminal que exportaba grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, utilizando contenedores de cartón reciclado para camuflar la droga”.

La organización estaba integrada por ciudadanos mexicanos, venezolanos y guatemaltecos, y operaba desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en Perú.

Según la investigación, Bermudo era el principal proveedor de droga producido en la zona del VRAEM, y uno de los responsables de que laboratorios clandestinos pudieran funcionar sin detenerse.

Orden de extradición a EE.UU.

Bermudo, de 42 años y que fue trasladado a Lima, tenía orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Bermundo se postuló en el año 2022 a la alcaldía distrital de Sivia, provincia de Huanta, Ayacucho, por el Movimiento Regional Wari Llaqta.

La investigación continúa para encontrar a los demás integrantes de la organización criminal tanto en Perú como en otros países.

Sigue leyendo: