Presuntos miembros del Clan del Golfo en Colombia murieron tras enfrentarse al ejército

El general Fabio Leonardo Caro, comandante de la séptima división del ejército de Colombia y el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán ofrecieron una conferencia para dar detalles del operativo que realizaron en una zona rural del municipio de Abriaquí en Antioquia, en donde al menos cinco presuntos miembros del Clan del Golfo, perdieron la vida.

“Se logra la neutralización de cinco integrantes de esta estructura, la captura de uno y la recuperación de un menor de edad. En total siente integrantes de esa estructura neutralizados”, enfatizó el general Caro.

Líder de la organización abatido

El máximo cabecilla de la organización Edwin Román Velásquez, alías Místico con una trayectoria criminal de 11 años, tenía antecedentes penales y judiciales relacionados con el tráfico de armas, delinquir y homicidios agravados. “El sujeto Místico quedó abatido en la intervención”.

#LoÚltimo | Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 de @Ejercito_Div7, con el apoyo de la @FuerzaAereaCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, sostienen combates contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en inmediaciones de la vereda Potreros, municipio Abriaquí,… pic.twitter.com/MFx47IefPH — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) October 29, 2025

En el operativo fueron incautados dos fusibles, tres pistolas, más de 950 cartuchos de todos los calibres, siete teléfonos celulares.

Una mujer arrestada y un menor recuperado

“Se ha logrado abatir a cinco delincuentes integrantes del Club del Golfo, capturar a una mujer y aprender a un menor de edad reclutado forzosamente. Edwin Román Velásquez, alías el Místico era quien asediaba a comerciantes, ganaderos y transportistas del cobro de extorsiones, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes”, indicó el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán.

Las autoridades colombianas señalaron que el comandante Gerson Bedolla salió lesionado en el operativo. Los cuerpos de los miembros de la organización fueron trasladados al forense para su identificación.

“Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida para velar por la vida e integridad de la población civil de esta región y de los miembros de la Fuerza Pública”, subrayó el ejército.

Las autoridades destacaron que la neutralización del líder Edwin Román Velásquez representa un golpe estratégico al Clan del Golfo debilitando su capacidad operativa.

