Raúl González está buscando pareja, pero no quiere hijos

El presentador de televisión Raúl González, cuando era tan solo un adolescente, fue cuando se dio cuenta de que sentía atracción física hacia otras personas del mismo sexo. Actualmente, con 54 años y después del lanzamiento de su libro, hizo público que es gay, y durante una entrevista con Don Francisco abordó el tema sentimental.

El venezolano manifestó que sí está buscando una pareja sentimental, dado que considera que no es sano permanecer solo. A él sí le gustaría que fuese alguien que estuviese dispuesto a querer formar un hogar a su lado, que le guste hacer cosas con sus parientes y que, a través de esa unión, se puedan respetar y apoyar en lo que se vaya presentando en el amor que construyen.

“Claro, ojalá que sí. Los seres humanos no somos islas, no nacimos para estar solos. Ojalá sea una persona que quiera a mi familia -por ejemplo, a mi madre, que es una persona a la que yo amo-, una persona que sea familiar, una persona que quiera construir un camino juntos… Una relación estable, que nos apoyemos… Lo que es una relación de personas que se quieren, que se amen, que se valoren, que se respeten, que construyan juntos”.

Sin embargo, fue bastante sincero al manifestar que no se ha convertido en un padre, ya que con lo que tiene se siente pleno y satisfecho en cuanto a esa parte de su vida, por lo cual siente que su familia está bien con los parientes que ya existen, dado que les da su cariño a los más pequeños de la familia: “No me veo con hijos. Tengo dos sobrinos a los que amo y respeto”.

González aprovechó para manifestar durante la conversación que siente que ha tenido una vida bastante cargada por no tener esa libertad de poder hacer las cosas como deseaba o lo sentía, pero ahora que ya abrió su corazón y se sinceró sobre su orientación sexual, él siente que las cosas tomarán un rumbo completamente distinto y favorable.

“Hoy, a mis 54 años, no sé si es que he venido cargando tanta cosa en mi vida, que yo lo que quería era paz, era tranquilidad, era serenidad, es quitarme las cadenas que tenía atadas a mí, quitarme mis miedos. Cuento mi verdad no por valentía, cuento mi verdad por liberarme y estar en paz”, le dijo a Don Francisco.

