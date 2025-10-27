Raúl González ocultó su orientación sexual durante 30 años por una promesa a su padre

El conductor venezolano Raúl González habló abiertamente sobre el motivo que lo obligó a ocultar al público su orientación sexual. Con motivo del lanzamiento de su libro ‘La verdad muere de pie’, el presentador de ‘Despierta América’ aseguró que ocultó que es gay durante 30 años debido a una promesa que le hizo a su padre.

“Mi padre cuando se enteró me pidió: ‘Que esto no se sepa hasta que yo me muera”, dijo en una entrevista con Mandy Fridmann.

En su autobiografía, Raúl González revela por primera vez que es gay y detalla cuáles fueron las consecuencias que enfrentó al tener que sacrificar su felicidad durante tanto tiempo.

“Ya se abrió la puerta, vendrán comentarios, aparecerá gente porque yo estoy consciente de lo que esto significa; sin embargo, cuando ya tú empiezas a ver todo con perspectiva dices: ‘Yo no he matado a nadie, yo no he hecho cosas que llaman pecados mortales. En lo absoluto, simple y llanamente he sido un ser humano que se escondió, se refugió en comida, en alcohol, en relaciones que algún momento se convirtieron tóxicas para aparentar’. Soy gay”, dijo el conductor entre lágrimas.

El conductor expresó la razón por la que aceptó la petición de su padre a pesar de las consecuencias emocionales que eso significó. “Además en el libro cuento que cuando mi papá se entera mi papá me hace jugar que esto no se sepa hasta que él se muera. Entonces yo obviamente por el amor que le tuve, el respeto que le tuve y le tengo yo se lo prometí porque entendí su vergüenza”, aseguró.

A pesar de eso, en su libro González hace hincapié en el perdón, el cuál calificó como “un proceso de amor”. Asimismo señaló que desde que tiene 17 años recibe terapia para entender cómo afrontar esta situación.

Con respecto a la promesa que le hizo a su padre, Raúl González confesó“Yo sacrifiqué mi felicidad. Pero él se fue en paz”, reconoció con lágrimas en los ojos.

En la conversación lamentó que la cultura en Latinoamérica rechace a las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual. “Venimos de una sociedad y de una cultura, sobre todo en Latinoamérica, donde mil veces se dijo: ‘Prefiero una hija prostituta que un hijo homosexual’. ¿Cómo crece esa persona? Señores, esto no es algo que se escoge porque les aseguro que no lo hubiera escogido de lo doloroso que es”, dijo.

