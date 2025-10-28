Raúl González recibe el apoyo de su mamá tras revelar que es homosexual

El presentador de televisión Raúl González acaba de lanzar su libro biográfico que lleva por nombre “La verdad muere de pie”, en el que reveló diversos aspectos sobre su vida personal. Sorprendió a más de uno al sincerarse sobre su orientación sexual, explicando que es homosexual; su madre aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo.

Durante una exclusiva con Mandy Fridmann, la progenitora del conductor dijo cómo fue leer este nuevo producto, que estaban en manos suyas, pero finalmente se sintió conforme con todo lo que pudo apreciar: “Al principio había unas cosas que yo no sabía y de verdad eso me… Pero no, después lo terminé de leer y fascinada estoy con su libro“.

La madre de González mencionó que una mamá siempre va a apoyar cualquier cosa que haga un hijo y agregó que hay muchos hombres que se han declarado homosexuales y, por esa razón, pierden todo dentro de su familia, motivo que ella no comprende. En otras circunstancias, a veces ven a algunos que hacen cosas irregulares y los tratan como si nada.

“Yo creo que una madre acepta todo de los hijos. Hay muchos como Raúl; conozco a madres que no los quieren y que han pasado cosas que me dejan loca. Pero no solamente eso, hay hijos adictos a otras cosas, hay ladrones, asesinos… pero es tu hijo. A la larga es eso, más nada: el amor es lo único que puede ayudar. El amor salva todo”, contó.

La madre del conductor agregó que se siente a gusto con los hijos que le tocaron en la vida, por lo cual no les reprocha nada de cómo son. No finalizó la conversación sin antes mencionar que una persona que desprecie y no quiera a Raúl por ser homosexual mucho menos podrá quererla a ella, dado que es su hijo.

“Maravilloso. Mis hijos son maravillosos, mi vida. Mis dos hijos son maravillosos. Y el que no quiere a Raúl, como se lo dije una vez, no me quiere a mí. Olvídate. Se lo pierde y que se olvide de mí. Y el que no quiere a Raúl -como una vez se lo dije ya-, no me quiere a mí”, comentó a Mandy.

