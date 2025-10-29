Rusia probó un dron submarino con capacidad nuclear al que nombraron Poseidón

El presidente Vladimir Putin compartió que Rusia probó con éxito un dron submarino nuclear con propulsión atómica y capacidad nuclear, que además no puede ser interceptado. En días pasados, el mandatario también realizó pruebas a un misil de crucero con propulsión nuclear: el Burevestnik.

“Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, precisó el presidente Putin en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania.

“No hay forma de interceptarlo”

Y dejó en claro: “Poseidón es inigualable en velocidad y profundidad. No hay forma de interceptarlo”, declaraciones que hizo durante una transmisión de la televisora estatal.

El reactor nuclear que impulsa a Poseidón es “100 veces más pequeño” que los de los submarinos, y el poder de su ojiva nuclear es “significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat”, indicó.

Durante la misma transmisión, el presidente ruso pidió a los dirigentes ucranianos que se dirijan a sus batallones cercados por el ejército ruso para que se rindan en las localidades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk), reportó DW.

Rusia llamó “a los dirigentes políticos de Ucrania a que tomen la correspondiente decisión sobre la suerte de sus ciudadanos y militares, al igual que hicieron en (la acería de Mariúpol) Azovstal” en 2022, dijo Putin.

Prueba exitosa de Burevestnik, misil de crucero

El 26 de octubre, Putin habló sobre la exitosa prueba final de un misil de crucero con propulsión nuclear, que lleva el nombre de Burevestnik, y elogió esta arma a la que calificó de “única”. “Las pruebas decisivas concluyeron”, declaró Putin en un video difundido por el Kremlin.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerasimov, informó que el misil “recorrió una distancia de 14,000 kilómetros, y ese no es su límite”, durante casi 15 horas de vuelo.

“Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles”, añadió Guerasimov.

El mandatario ruso mencionó por primera vez a Poseidón y Burevestnik en su discurso sobre el estado de la nación en 2018 junto con otras armas en desarrollo.

