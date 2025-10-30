Agentes migratorios de Virginia arrestaron a indocumentado con 19 cargos criminales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó sobre el arresto en el condado de Fairfax de un inmigrante indocumentado originario de El Salvador, quien tiene antecedentes penales y había sido arrestado por la policía en varias ocasiones.

Las autoridades migratorias pusieron bajo custodia de ICE a Jorge Armando Meléndez González, de 27 años, quien supuestamente tiene un historial delictivo con 10 arrestos y 19 cargos criminales en su contra.

“Delincuente con tendencia a la violencia”

El historial de Meléndez González incluye arrestos por tres cargos de disparos, lesiones ilegales, uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave, agresión, agresión a un familiar, hurto mayor, allanamiento de morada, posesión de identificación gubernamental falsa, alteración del orden público, intoxicación pública, perturbación de la paz y falso testimonio ante un agente del orden, informó ICE en un comunicado.

“Jorge Armando Meléndez González es un delincuente habitual con una marcada tendencia a la violencia. Es precisamente el tipo de extranjero delincuente del que las órdenes de detención del ICE protegen a los miembros de nuestras comunidades”, declaró Russell Hott, director de la oficina de campo de ICE ERO en Washington, D.C.

“Cuando las jurisdicciones santuario se niegan a acatar las órdenes de detención del ICE, solo ponen en peligro a las personas que dicen proteger. El ICE seguirá priorizando la seguridad de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia, arrestando y expulsando de nuestras calles a este tipo de extranjeros delincuentes”, anexó Hott.

Tenía orden de deportación desde 2016

En 2015, la Patrulla Fronteriza arrestó a Meléndez González después de que ingresara sin documentos a Estados Unidos. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su deportación a El Salvador al año siguiente, pero según relataron el migrante se negó a abandonar el país.

“Entre el 19 de marzo de 2018 y el 18 de julio de 2025, Jorge Armando Meléndez González fue arrestado diez veces y acusado de 19 delitos diferentes”, confirmó ICE en el comunicado.

Indicaron que presentaron dos órdenes de detención migratoria ante el Centro de Detención para Adultos del Condado de Fairfax.

“Una de las órdenes fue el 28 de agosto de 2023 y otra el 18 de julio. En ambas ocasiones, las autoridades del Condado de Fairfax se negaron a acatar las órdenes de detención y liberaron a este peligroso delincuente extranjero”.

El 24 de octubre, los agentes de ICE arrestaron al salvadoreño en Fairfax, Virginia.

