Padre e hijo arrestados en Texas por contrabando de armas de fuego a México

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el arresto en Texas de dos hombres del estado de Alabama, quienes fueron acusados de traficar más de 300 armas, municiones y cargadores con destino a México.

La Fiscal General Pamela Bondi y el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei, informaron a través de un comunicado que Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, ciudadano mexicano que reside legalmente en los Estados Unidos, y su hijo, Edgar Emilio Ramírez Díaz, hicieron sus comparecencias iniciales en la corte federal de Laredo, Texas.

Los dos acusados de contrabando y tráfico

Tanto padre como hijo permanecerán bajo custodia en espera de una audiencia de detención fijada para el 31 de octubre.

Las autoridades indicaron que los dos están acusados ​​de contrabando de armas de fuego, de municiones, cargadores y otros accesorios para las armas, y otro caro de tráfico de armas de fuego.

“Interrumpir el flujo ilegal de armas hacia México es fundamental en nuestro enfoque integral para desmantelar los cárteles”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Esta importante incautación representa nuestro compromiso de proteger a los estadounidenses de la brutal violencia de los cárteles”, añadió.

“Empoderán a los cárteles”

Por su cuenta, el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei, puntualizó que “quienes trafican armas ilegalmente a México empoderan a los cárteles para aterrorizar a inocentes. Esta incautación de una inmensa cantidad de armas de fuego ilustra el enfoque integral del Distrito Sur de Texas para combatir a los cárteles”.

Y sentenció: “Atacaremos cada faceta de sus operaciones hasta que sean erradicados de la faz de la tierra”.

Llevan las armas escondidas en dos camionetas

El 23 de octubre, dos vehículos se acercaron al puerto de entrada Juárez-Lincoln en Laredo, según dice la denuncia.

Los documentos oficiales alegan que Ramírez Díaz conducía un Chevrolet Tahoe con placas de Alabama, seguido por su padre en un Chevrolet Silverado con placas de México. Ambos vehículos presuntamente transportaban remolques utilitarios de caja blanca cerrados.

La denuncia penal alega que las autoridades encontraron paredes falsas en ambos remolques, lo que resultó en el descubrimiento de más de 300 rifles y pistolas, así como municiones y cargadores de varios calibres, compartió DOJ.

“Los hombres estaban contrabandeando armas y artículos relacionados a cambio de pago y lo habían hecho en múltiples ocasiones“.

Investigación de varias agencias

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza llevaron a cabo la investigación.

El Departamento de Justicia enfatizó que este caso forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para “repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles, así como las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos”.

