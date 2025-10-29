Hispano arrestado por conducir ebrio y provocar la muerte de un adolescente en Alabama

Un hombre originario de Honduras fue arrestado por la policía después de ocasionar un accidente por manejar en estado de ebriedad y falleciera un adolescente de 16 años en Mobile, Alabama. Después de la investigación, autoridades migratorias descubrieron que la persona era indocumentado y emitieron una orden de detención para su deportación.

La Oficina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE en Nueva Orleans informó que presentó una orden de detención migratoria contra Franklin Oriel Fajardo Arana, un inmigrante indocumentado de Honduras.

La víctima fue declarado muerto en el lugar

La orden se da luego de que Franklin fuera arrestado por el Departamento de Policía de Mobile, el 27 de octubre tras provocar un accidente y ser acusado de homicidio culposo por conducir bajo los efectos del alcohol y ocasionar la muerte de un joven de 16 años.

Los oficiales del Departamento de Policía de Mobile respondió a un accidente de tráfico, cuando llegaron al lugar vieron un Toyota Corolla y un Toyota 4Runner, el cual se había volcado de lado. La víctima fue declarado muerte en el lugar del accidente

Tras llevarse a cabo una investigación del accidente, ERO New Orleans emitió una orden de detención migratoria a la cárcel metropolitana del condado de Mobile, asegurando que Fajardo Arana fuera transferido a la custodia de ICE tras su liberación.

Además descubrieron que el Departamento de Policía de Fairfield en Kentucky tiene una orden de arresto estatal activa contra Fajardo Arana por un delito separado de DUI.

Bajo custodia de ICE

“ICE mantiene su compromiso de priorizar la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales que representan una amenaza para la seguridad pública”, declaró Scott Ladwig, director interino de la oficina de campo de ICE en Nueva Orleans.

“Este caso subraya la importancia crucial de la colaboración entre ICE y las fuerzas del orden locales para identificar y expulsar a las personas que han infringido las leyes de inmigración de nuestro país y puesto en peligro a nuestras comunidades”, añadió en un comunicado.

La Oficina de Investigación de Delitos Económicos de Nueva Orleans (ERO New Orleans) informó que colabora estrechamente con las autoridades locales, estatales y federales para “identificar y detener a personas que representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional”.

