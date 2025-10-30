Anciana fue apuñalada por asistente de salud que la cuidaba en su hogar en Nueva York

Una mujer de 84 años fue apuñalada en Long Island (NY) por su cuidadora a domicilio, informó la Policía del condado Nassau.

Los agentes acudieron al domicilio en Bay Drive y Merrick Road, en Massapequa tras recibir un reporte de agresión la mañana el miércoles. En el interior, encontraron a la anciana con heridas graves. Fue trasladada de urgencia al hospital para una cirugía y se espera que sobreviva, acotó NBC News.

La policía cree que la cuidadora a domicilio, que duerme en la casa, apuñaló a la víctima en su cama, aunque aún no se sabe por qué la habría atacado. Supuestamente la sospechosa fue captada en video de vigilancia durante la agresión, según la familia de la anciana, reportó CBS News.

Luego intentó huir en su vehículo, chocó en la entrada de la casa y escapó corriendo a pie. Todavía no se han realizado arrestos y la policía no ha identificado a la persona sospechosa. El apuñalamiento obligó a escuelas cercanas a implementar un cierre preventivo de 90 minutos: Massapequa High School y Birch Lane Elementary School.

En un caso similar, en 2024 una anciana de 95 años fue agredida por una asistente de atención médica domiciliaria en Harlem (NYC), acción que fue grabada por la cámara de la víctima y que su nieta observó en su teléfono desde Nueva Jersey. El dramático video fue divulgado por ABC News. Se recomienda prudencia al observarlo. Las imágenes muestran a la asistente lanzando objetos al aire y golpeando con una sartén a la anciana, quien colapsó en el suelo.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Jawarren Booker fue arrestado en El Bronx (NYC) y acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer de 74 años en Long Island (NY) y agredirla sexualmente.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda