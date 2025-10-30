Anciana violada por intruso en su hogar: acusación en Nueva York

Jawarren Booker fue arrestado en El Bronx (NYC) y acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer de 74 años en Long Island (NY) y agredirla sexualmente.

Booker, de 29 años y residente de Ridge, enfrenta cargos por violación y allanamiento de morada por el brutal ataque ocurrido al amanecer del viernes en Holbrook. Según la policía del condado Suffolk, entró al apartamento de la víctima por una ventana entre las 6:15 y las 7:15 a.m. y la abordó mientras ella estaba sentada en su sofá.

Luego la agredió física y sexualmente antes de huir del lugar. El comisionado de policía del condado Suffolk, Kevin Catalina, describió el crimen como algo que puede “hacerte cuestionar tu fe en la humanidad”. Tras la huida de Booker, la mujer llamó al 911 y fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento por lesiones no especificadas.

Booker fue arrestado el martes por la mañana en El Bronx tras una exhaustiva investigación y búsqueda, informó Catalina ayer en una rueda de prensa en la sede de la policía de Suffolk. No ofreció detalles sobre cómo los investigadores lo identificaron como sospechoso, aunque la fiscalía indicó que una huella dactilar encontrada en el lugar coincidía posteriormente con la suya, acotó Daily News.

Según el comisionado, Booker residía en el mismo complejo de apartamentos de Holbrook, pero se cree que no conocía a la víctima. Ayer compareció ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip el miércoles, donde se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza.

Los registros judiciales en línea muestran que Booker tiene antecedentes penales, pero nunca antes había sido acusado de un delito sexual. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el mes pasado Servin Maradiaga fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En julio Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo. En marzo una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan. Previamente un hispano “súper” en un edificio en Midtown fue sentenciado por abusar y torturar durante años a una madre a la que había contratado para labores de limpieza.

Este mes Michael Benjamin, hombre de 57 años, llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda