Aseguran que Dove Cameron y Damiano David se comprometieron tras dos años de noviazgo

Por los momentos, ni Dove Cameron ni Damiano David han hecho una publicación oficial sobre su compromiso, pero recientemente la pareja fue fotografiada en Sídney, Australia, y la cantante y actriz luce un anillo de compromiso.

La exestrella Disney, quien se hizo popular por protagonizar la serie ‘Liv and Maddie’, y el músico italiano, líder de la banda Måneskin, celebraron hace un par de semana su segundo aniversario de novios y sí compartieron algunas fotos del día de la celebración. En la publicación se les ve felices, abrazados y compartieron.

Cameron escribió: “Los dos mejores años de mi vida. Me hacen llorar al menos una vez a la semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa contigo en ella. Te amo de una manera que ninguna palabra podría expresar, pero nunca dejaré de intentarlo”.

Dove Cameron y Damiano David se conocieron en 2022, pero los rumores sobre una relación entre los dos comenzaron a finales del 2023. Los dos confirmaron su noviazgo en febrero del 2024 con una aparición oficial en una gala previa de los premios Grammy de ese año.

Aunque han hecho varias apariciones en eventos públicos, como en la MET Gala, la pareja ha intentado mantener su relación en privado y sin generar mucho alboroto alrededor de ella. También han sido fotografiados en varios viajes.

Por ahora queda esperar que confirmen el compromiso, y que surjan detalles sobre dónde cómo será la boda.

