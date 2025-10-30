El doloroso y último mensaje que dejó un influencer español con cáncer terminal: murió 7 días después

El influencer sevillano Juan José Menéndez Recio, conocido en redes como Juan Gyoza, falleció el pasado 23 de octubre a los 28 años, tras casi dos años de lucha contra un cáncer de colon en fase avanzada.

Su partida ha conmovido a miles de seguidores que lo acompañaron durante su enfermedad y, especialmente, después de que compartiera un emotivo mensaje final en YouTube, solo siete días antes de morir.

En el video, grabado desde la cama del hospital, Juan habló con una serenidad que sorprendió a todos. Admitió que su cuerpo ya no resistía y que había aceptado que el final estaba cerca.

Sin embargo, lejos de rendirse a la tristeza, se enfocó en agradecer el cariño de quienes lo siguieron en redes y lo alentaron día tras día. “Gracias por acompañarme, por hacerme reír y por estar ahí”, dijo en su última publicación, con una voz cansada pero firme.

Juan Gyoza nunca ocultó su enfermedad

Durante su tratamiento, el creador mantuvo su canal activo. Publicaba reseñas gastronómicas y anécdotas personales con un tono cercano, sin ocultar el desgaste físico que le causaba la enfermedad.

Incluso, su autenticidad frente a lo que estaba viviendo le convirtió en un referente de resiliencia y transparencia, dos valores que ahora marcan su legado digital.

“Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi dos años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles”, anunció su familia en un sensible comunicado.

Pese a su fallecimiento, el canal de Juan sigue acumulando visitas y comentarios de quienes lo consideran una inspiración. Ese último video, que muchos han descrito como “una lección de vida”, se ha convertido en una especie testamento digital que a nadie dejó indiferente.