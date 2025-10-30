Emma Stone sigue intentando deshacerse de su mansión en Texas

En agosto de este año se informó que Emma Stone había encontrado comprador para su mansión en Texas, pero ahora se ha dicho que la venta no se cerró en su momento y la actriz sigue buscando comprador para la residencia que se encargó de construir.

La propiedad sigue disponible en el mercado de bienes raíces, con los mismos agentes de bienes raíces con los que la mansión se puso en venta en mayo de este año. Su precio inicial era de $26.5 millones de dólares.

Ahora, la mansión que Stone reformó está nuevamente disponible, pero por $23.5 millones de dólares. Parece ser que la falta de interesados hizo que su precio se rebajara.

Sin embargo, este regreso al mercado de la propiedad ha permitido que se vean más detalles del resultado de la reforma que se hizo en el sitio. “Esta extraordinaria propiedad, recientemente restaurada, se encuentra en el barrio más codiciado de Austin. Ubicada en Tarrytown, uno de los enclaves más antiguos de la ciudad, esta finca está rodeada por algunas de las residencias más exclusivas de Austin, en una calle arbolada”, dice en el listado publicado en la página web de Moreland Properties/Forbes Global Properties.

Stone compró esta propiedad, ubicada en un lote de 1.25 acres, en 2021 y de inmediato comenzó con la ya mencionada reforma. La compra la hizo al decidir que quería dejar Los Ángeles y trasladarse con su familia a Texas, aunque todo parece indicar que cambió de opinión.

La casa principal está distribuida en siete dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por los momentos no se tiene certeza sobre cuál será la residencia principal de la actriz, quien acaba de estrenar ‘Bugonia’, dirigida por Yorgos Lánthimos.

