Ex alcalde Bloomberg dona $1,5 millones más a Cuomo entre guerra de encuestas en Nueva York con Mamdani adelante

Michael Bloomberg, multimillonario y ex alcalde de Nueva York (2002-2013), donó otros 1,5 millones de dólares a un grupo de acción política (PAC) que apoya la candidatura independiente de Andrew Cuomo en los últimos esfuerzos por frenar Zohran Mamdani, el joven asambleísta que ganó las primarias en junio y sigue punteando las encuestas.

Los registros muestran que la donación de Bloomberg se destinó a Fix the City, un comité afín a Cuomo que ha liderado la publicidad y la movilización de votantes contra Mamdani en los últimos días de la campaña, señaló New York Post.

Según Business Insider, ese grupo ha recaudado más de $7,3 millones de dólares desde las primarias de junio. Con esta última contribución el gasto total de Bloomberg en favor de Cuomo asciende a $9,5 millones de dólares, convirtiéndose así en el mayor patrocinador financiero de la campaña del ex gobernador que renunció en 2021 en medio de escándalos de supuesto acoso sexual.

Bloomberg ya había invertido $8 millones de dólares en el súper PAC pro-Cuomo durante las primarias demócratas, cuando el ex gobernador perdió ante Mamdani por casi 13 puntos. “Ser alcalde de la ciudad de Nueva York es el segundo trabajo más difícil de Estados Unidos, y el próximo alcalde se enfrentará a enormes desafíos”, declaró ayer el veterano empresario, quien también participó brevemente en las primarias demócratas por la presidencia en 2020. “Andrew Cuomo tiene la experiencia y la firmeza necesarias para defender a los neoyorquinos y lograr resultados”, agregó.

La donación y el respaldo público de Bloomberg se producen después de que ya se han emitido cientos de miles de votos anticipados desde el 25 de octubre. Dos días antes, el actual alcalde Eric Adams también salió a hacer campaña por Cuomo, especialmente entre las comunidades negras y latinas, según sus palabras.

¿Cómo están las encuestas?

Mamdani sigue liderando todos los sondeos, con Cuomo en 2do lugar y el candidato republicano, Curtis Sliwa, en la retaguardia. Sin embargo, en los últimos días el tamaño de la brecha del ex gobernador ha estado sujeto a diferentes cálculos y lecturas.

Según una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada ayer, Cuomo (33%) estaría reduciendo la diferencia con Mamdani (43%). Sliwa sumó 14%, y los indecisos 6% (ese 20% es lo que los conservadores aspiran canalizar). Pero otra consulta de Marist publicada hoy colocó a Mamdani con 48% de apoyo, mucho más distanciado de Cuomo (32%) y le dio 16% a Sliwa, con 3% indecisos. Más radical fue un sondeo de Emerson College también revelado hoy, que le dio a Mamdani un liderazgo contundente (50%) sobre Cuomo (25%) y Sliwa (21%), con 5% de indecisos.

“Todas las encuestas importantes sobre la contienda han mostrado a Mamdani con una ventaja de dos dígitos sobre Cuomo, aunque la gran mayoría lo sitúa por debajo del 50% de apoyo”, comentó Jennifer Agiesta, directora de sondeos y análisis de CNN.

Una sorpresiva alianza anunciada ayer por la Asociación Unida de Bodegas (UBA) a Mamdani llevó a una crisis interna que derivó en la renuncia de su cofundador dominicano, Fernando Mateo. También el miércoles el candidato publicó en Twitter/X un video relajado hablando en castellano.