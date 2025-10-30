Exjugador de la Liga MX culpa al Turco Mohamed por la lesión de Alexis Vega

Los Diablos Rojos del Toluca están viviendo un cierre del torneo Apertura 2025 de la Liga MX bastante complicado debido a la lesión que sufrió el delantero Alexis Vega durante el juego contra los Tuzos del Pachuca correspondiente a la Jornada 15 de este certamen.

Esta situación ha generado que el delantero escarlata se pierda por lo menos los últimos partidos correspondientes de la ronda regular, aunque desde el cuerpo médico esperan que pueda estar completamente recuperado para lo que será su participación en la Liguilla.

La preocupación en el entorno del equipo aumentó tras las declaraciones de Antonio Mohamed, quien explicó que Vega ya arrastraba molestias en la rodilla desde el partido anterior frente a Xolos de Tijuana. A pesar de ello, el estratega decidió incluirlo en el once inicial ante los Tuzos, decisión que ha generado diversas opiniones.

Uno de los más críticos sobre esta decisión fue el histórico futbolista y ahora analista de Fox Sports, Christian “Chaco” Giménez, quien consideró que no fue prudente arriesgar al delantero, especialmente sabiendo que no estaba en óptimas condiciones.

“Me voy a meter a un terreno que no me corresponde. Me sorprende mucho la lesión de Alexis Vega. Si sabes que vas a jugar en Tijuana, en cancha sintética y él ya viene con un dolor en la rodilla, no lo pongas a jugar. Perdón que me meta contigo Turco, porque tengo una gran admiración hacia ti y por algo lo hiciste, pero la realidad es que es responsabilidad del cuerpo técnico y el jugador”, expresó.

Giménez enfatizó que Toluca ya contaba con un margen suficiente de puntos como para no forzar al atacante en un momento tan delicado del torneo y que era un riesgo innecesario enviarlo al terreno de juego.

“Ya tienes un colchón de puntos, ¿Qué iba a cambiar en el partido ante Pachuca? No sé, porque obviamente el futbolista quiere estar en el campo de juego, pero yo, analizando hoy, digo: ‘¿por qué lo arriesgaste de esa manera?’”, concluyó en sus declaraciones.

Alexis Vega y Antonio Mohamed. Foto: Imago7/ Arturo Hernandez

Para el antiguo mediocampista, la ausencia de Vega en los próximos encuentros es una consecuencia directa de haberlo utilizado antes de tiempo. Ahora, el equipo deberá encontrar soluciones en ataque mientras esperan que su figura se recupere a tiempo para la fase final.

Actualmente los Diablos Rojos de Toluca se ubican como líderes de la tabla de clasificación con un total de 33 puntos acumulados producto de 10 triunfos, tres empates y dos derrotas; además están un punto por arriba de las Águilas del Club América, ambos equipos ya clasificados para la Liguilla por la ventaja que poseen con el resto de clubes.

