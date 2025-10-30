Presidente del Grupo Pachuca habla sobre la orden de aprehensión en su contra

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, decidió acabar con los rumores sobre la orden de aprehensión que recibió y compartió un video a través de las redes sociales de los Tuzos del Pachuca para hablar sobre esta situación y finalmente dar todos los motivos de este complicado momento que atraviesa.

A pesar que no entró en mayores detalles al respecto, el directivo del equipo perteneciente a la Liga MX sí detalló que esta situación está marchando en nombre del Grupo Pachuca, por lo que afirmó que el club nunca ha quedado mal en los acuerdos legales que posee a lo largo de los 30 años que se ha mantenido vigente.

“Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del grupo Pachuca. Aquí estoy, como siempre, para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años, hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos”, expresó.

“Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos, que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte”, resaltó Martínez en sus declaraciones.

Jesús Martínez. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Por su parte, el equipo emitió un comunicado en el que tocan el tema que están viviendo actualmente con Fox Sports y sus temas de trasmisión, resaltando el acuerdo que finalizó entre ambas partes el pasado 26 de mayo de 2024.

“La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas. No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión de terceros”, dice el texto.

“Los directivos Jesús Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer dentro de una carpeta judicial acusados del delito de ‘desobediencia de particulares’, basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México y por el propio juzgado local”, agregan.

