Evander Holyfield lanza dardo a Dana White: “Es fácil hablar de boxeo cuando no sabes nada”

El legendario campeón mundial estadounidense, Evander Holyfield, decidió enviarle un contundente mensaje a Dana White por la reciente creación de Zuffa Boxing, lamentando que pretende hacer con el boxeo todo lo que ha conseguido con la UFC; consideró que desconoce todo lo que se hace dentro del deporte de los puños y eso puede afectar la perspectiva como nunca antes se ha reflejado.

Estas declaraciones las realizó el antiguo campeón mundial de peso crucero y de la división de los pesos pesados durante una visita que realizó en los ‘Martes de café’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde fue cuestionado sobre lo que está buscando Dana White dentro del pugilismo mundial.

“Es fácil hablar de boxeo cuando en realidad no sabes nada de boxeo. Y eso es lo que está ocurriendo”, detalló Evander durante la conferencia de prensa que se realizó por su presencia.

El objetivo de Dana White es poder aplicar un esquema similar al de la UFC dentro del boxeo internacional, donde una sola empresa sea la encargada de regir los rankings mundiales y definir un único campeón mundial, sin divisiones intermedias. Holyfield recordó ante esto su niñez y la motivación que sintió para poder ingresar al boxeo, algo que lamenta poder perderse si se llega a aplicar esta medida.

Evander Holyfield. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

“(Muhammad) Ali fue uno de los más grandes. Yo me convertí en quien soy porque Ali era el referente que mi entrenador me puso. Me decía: ‘Él es bueno, solo tienes que ser un poco mejor’. Y sentí que lo logré. Pero es triste pensar que hay gente que opina sin haber estado nunca dentro del boxeo”, detalló.

Respecto a Julio César Chávez

Holydfield también habló sobre las grandes figuras del boxeo mundial que ha tenido la dicha de ver en persona y destacó que para él uno de los mejores de todos los tiempos (especialmente en México) es Julio César Chávez; alegó que su estilo de combate le permitió poder hacer historia dentro de los cuadriláteros.

“Chávez, para mí es Chávez. Él estaba en gran forma y le ganó a Meldrick Taylor. Chávez, definitivamente. Él podía pelear y siempre encontraba la manera de ganar, somos de la misma época, tenemos casi la misma edad. Cuando él le ganó a mi compañero de Juegos Olímpicos, Meldrick Taylor, demostró que podía hacer cualquier cosa”, concluyó el norteamericano.

Sigue leyendo:

–Mauricio Sulaimán responder las críticas de Robert García al CMB

–Robert García elige a su favorito para la pelea entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach

–Lionel Messi sobre Qatar 2022: “El Mundial fue el sueño de mi vida”