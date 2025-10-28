Lionel Messi sobre Qatar 2022: “El Mundial fue el sueño de mi vida”

El delantero y capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, aseguró este lunes que haber formado parte del equipo que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022 se convirtió en “el sueño” de su vida y es por este motivo que le encantaría poder defender el trofeo en la próxima edición que se llevará a cabo el próximo verano de 2026 de manera conjunta entre los Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para la cadena estadounidense NBC, donde sostuvo que formar parte de la cita internacional de la FIFA sería uno de los acontecimientos más importantes de su carrera al ser la más grande hasta la fecha; ante esto sostuvo que día a día trabaja para estar saludable y no perderse esta competencia.

“Va a ser espectacular, es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección. Voy a ver si puedo estar al cien por cien, poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, expresó en sus declaraciones.

Messi sostuvo que al pensar en lo vivido durante el Mundial de 2022 se enfocó en todos los sacrificios que tuvo que realizar a lo largo de su vida y carrera profesional para estar en la élite del deporte y especialmente en una final de una Copa del Mundo para posteriormente levantar el trofeo más importante del planeta.

“Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina”, dijo.

Con respecto a su reciente renovación con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) hasta la temporada 2028, el jugador argentino destacó que se ha sentido como en casa y esto le ha permitido poder tener un bien ritmo en la competencia estadounidense los últimos años, algo que espera poder mantener hasta el final de su contrato.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, comentó Messi.

Messi respeta a las leyendas

Para finalizar, Lionel Messi habló sobre los ídolos de su juventud que fueron quienes lo impulsaron a tomar el camino del deporte para poder ser la estrella que es actualmente; entre los nombres de su lista se encuentran Diego Armando Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal e incluso LeBron James, entre otros.

“Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, aseguró.

“Para hablar de otro deporte, pasó lo mismo con Michael Jordan, tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, los tres hicieron que la competición sea mucho más grande que lo que era, competir durante tanto tiempo por ser el mejor, estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que sea mucho más fantástico todo. Seguro se me olvidan muchísimos deportistas, pero me quedaría con ellos. En baloncesto, LeBron James, Stephen Curry, jugadores que le dieron mucho al deporte el cual hacen cada uno en lo suyo”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Vinícius Jr. rompe el silencio tras el Clásico y su polémico comportamiento

–Erling Haaland estremece YouTube tras lanzar un nuevo canal

–Cristiano Ronaldo alcanza los 950 goles y mantiene su deseo por más