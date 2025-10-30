FBI: los estados más peligrosos para caseros de Airbnb en EE.UU.

El alquiler a corto plazo se ha convertido en una de las estrategias favoritas de los inversionistas inmobiliarios, y Airbnb sigue siendo la plataforma más popular del mercado. Sin embargo, no todas las propiedades ofrecen el mismo nivel de seguridad, y los riesgos pueden variar drásticamente según el estado.

Un nuevo análisis de Steadily, una compañía especializada en seguros para propietarios, utilizó estadísticas del FBI para identificar los lugares donde los anfitriones enfrentan mayores probabilidades de sufrir vandalismo, robos, incendios intencionales y hurtos en propiedades. Cada estado fue calificado en una escala de 100 puntos, donde los valores más altos representan mayor riesgo.

Los 10 estados más riesgosos para los anfitriones de Airbnb

Nuevo México encabeza la lista negra con un puntaje de 86.69, impulsado por las tasas más altas de vandalismo y allanamientos en todo el país. El estado registró 1,370 incidentes de destrucción de propiedad por cada 100,000 habitantes, y 529 robos por cada 100,000 residentes.

Le siguen Washington (80.19), Oregon (76.45), Colorado (75.25) y Nevada (72.51), todos con índices elevados de robo y daños materiales.

El resto del top 10 lo integra: Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Nueva York y Kansas.

“Los propietarios en Nuevo México experimentan tasas de vandalismo casi 5 veces mayores que las de West Virginia”, señaló Darren Nix, director ejecutivo de Steadily. “Esto demuestra la importancia de adaptar las medidas de seguridad y seguros según la ubicación”.

Quienes poseen un Airbnb, deben tener un seguro para proteger su propiedad de cualquier daño o delito. (Foto: Shutterstock)

Los 10 estados más seguros para dueños de Airbnb

En el otro extremo, Idaho se posiciona como el estado más seguro, con un índice de 30.40 y las tasas más bajas de robo en el país.

Le siguen West Virginia (31.72) y Maine (32.49), ambos con niveles mínimos de allanamientos y hurtos. A la lista se suman Vermont, Hawaii, New Hampshire, Florida, Mississippi, Rhode Island y Massachusetts.

¿Qué significa esto para los anfitriones de Airbnb?

Los resultados dejan en claro que no todos los mercados de renta corta conllevan el mismo riesgo. En estados con mayor incidencia delictiva, como Nuevo México o Washington, los propietarios tienen más probabilidades de sufrir daños costosos, cancelaciones y pérdida de ingresos.

Incluso, en los estados más seguros, los delitos menores siguen siendo una amenaza: entre el 10% y 15% de las reclamaciones de seguros para inquilinos están relacionadas con robos o vandalismo, con indemnizaciones promedio que superan los $1,000 dólares por incidente.

Cómo proteger tu inversión

Entre las medidas recomendadas destacan las cerraduras inteligentes, cámaras con timbre y seguros especializados que cubran daños, robos y pérdida de ingresos.

Las pólizas de Steadily ofrecen cobertura ante vandalismo, robo y daños en la propiedad, además de pérdidas por inquilinos temporales.

“Ningún estado está completamente libre de riesgo”, recordó Nix. “Pero con el seguro adecuado, los anfitriones pueden proteger su patrimonio y su tranquilidad”.

