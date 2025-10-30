Lupillo Rivera habla de amor y respeto hacia sus exparejas

Lupillo Rivera recientemente lanzó su libro, razón por la cual ha dado entrevistas donde ha aclarado ciertos aspectos sobre su vida. Uno de ellos fue la parte sentimental, pues el cantante asegura que todas las personas con las que ha logrado compartir su amor las ha tratado de la manera que se merecen, detallando que jamás se ha puesto a hablar mal de ninguna de ellas.

“A todas las mujeres de mi vida las he tratado con mucho cariño, respeto y he hablado maravillas de ellas. Aunque hayan tenido sus errores, trato de mantenerlas en un pedestal siempre, de mantener lo bonito y poder decir que mi tiempo con ellas fue lindo y que, aunque acabó, tuve esa oportunidad”, reveló durante una exclusiva a TVyNovelas.

Durante la exclusiva también habló sobre lo que fue su relación con Mayeli Alonso, dado que en el libro la menciona y aprovechó para destacar que en una oportunidad, cuando ella faltó a un evento, su manera de ver la vida cambió por completo. Fue entonces cuando comprendió que debía seguir su camino solo, por la decepción que se llevó en ese entonces. Por ello, su familia aprovechó para brindarle toda su colaboración.

“Sí, ella estuvo conmigo siempre, era raro que fallara en fechas (importantes) o de promociones; alguna vez no fue y ahí es donde supe que tenía que aguantar ese dolor. Desde ese momento, acepté que tenía que enfrentar solo mi vida. Varios familiares no lo comprendieron, pero me apoyaron las personas que tenían que apoyarme”, añadió en la conversación.

El hermano de Jenni Rivera explicó la razón por la cual siempre enaltece a sus papás por el trabajo que hicieron con él como hijo. Por ello, mencionó que jamás será primordial entrar en detalles para criticarlos o juzgarlos, pero sí para estar ahí para cuidarlos después de todo lo que han hecho, sin esperar nada a cambio.

“El temor de Dios es importante, honrar y proteger a los padres es el trabajo de los hijos. No importa cómo sean, quiénes sean, esos son los padres que te tocaron y tu trabajo como hijo en la tierra es honrarlos y protegerlos al cien por ciento, hagan lo que hagan”, agregó a TVyNovelas.

