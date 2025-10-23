Lupillo Rivera reeditó su libro para lanzarlo en México y así evitar problemas

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera habló este 23 de octubre de su libro ‘Tragos Amargos’, por el que fue demandado por Belinda, debido a las revelaciones que el artista hizo en esa publicación.

Sin embargo, para evitar demandas en México, el famoso decidió reeditarlo y quitar algunas fotos de esa publicación.

“Me han hecho todos los sobrenombres que se pueden inventar y no me duele, me causa risa y este es el libro de México. El libro de México trae menos fotos, entonces, para todos aquellos que se brincaron antes de tiempo para decir las cosas, estudiarlas y analizarlas, cuando vean el libro de México van a decir ¡ah!”, afirmó en una conferencia de prensa publicada por programas como De Primera Mano.

Luego de esto, explicó que siempre le pidió a su equipo que tomaran previsiones, pues sabía que se iba a despertar una fuerte polémica.

“Les dije que necesitábamos seguir bien la ley porque yo sabía que iba a ser una controversia, la primera controversia no es la fuerte, vienen más fuertes. Por eso analizamos todas las leyes y peligros que podían existir”, comentó el exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars.

Tragos Amargos, el controversial libro de Lupillo Rivera

Además, insistió que las fotos que ya circularon en la primera edición no estarán en la publicación para México.

Muchos aseguran que se trata de las imágenes en las que sale Belinda, quien lo demandó por presunta violencia digital.

Ahora, queda esperar la publicación del material en México para contrastar con las diferencias que tiene el libro en su versión para los Estados Unidos.

En Tragos Amargos, Lupillo habla no solo de la actriz, sino también de otras personalidades vinculadas con su vida como Jenni Rivera, Chiquis y Mayeli Alonso.

En varias entrevistas, el artista ha afirmado que no teme acciones legales, pues asegura que en su publicación hay verdades.

