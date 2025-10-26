Lupillo Rivera acerca de la denuncia de Belinda: ‘No he hecho nada malo’

Lupillo Rivera habló con Tanya Charry, del programa El Gordo y la Flaca, de su libro ‘Tragos Amargos’, que tendrá una versión diferente para México para evitar problemas.

En la conversación, a propósito del lanzamiento de su texto en el país, indicó que su equipo y él sabían que tendrían algunas reacciones por parte de algunas de las personas que mencionan en el material.

“Sabíamos que iba a haber de todo, por eso nos preparamos antes de tiempo, antes de sacarlo y gracias a Dios nos ha ido muy bien”, indicó.

El hermano de Jenni Rivera explicó que en los Estados Unidos hay más licencias para sacar biografías y por eso tomaron algunas previsiones con su libro en México. “Quitamos varias fotos del libro de México, las fotos de todas mis ex’s y luego algunas de mis hijos, mis hijas, no vienen en el libro. Antes de escribir el libro, de producirlo, analizamos todas las leyes, las de Estados Unidos, las de México”, destacó.

El exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars indicó que no está en posición de negociar nada con Belinda, quien lo demandó por este material. “No he hecho nada malo. No estoy con miedo de perder u orgulloso de ganar, simplemente que se respete que es una biografía, que es parte de mi vida y nadie puede cambiar eso”, comentó.

El ‘Toro del Corrido’, como también es conocido, indicó que no teme por amenazas o represalias por su libro, pues considera que no ha hecho mal.

Tanya Charry contó que el artista sí busca limpiar su imagen luego de las acusaciones de violencia digital por parte de la famosa.

Lupillo Rivera ha causado con este libro mucho revuelo, debido a que narra varios momentos de su vida, desde su relación con su hermana Jenni, su sobrina Chiquis y varias de las relaciones que tuvo en el pasado con personalidades como Mayeli Alonso y Belinda, quien niega que existió tal romance.

Sigue leyendo:

· Belinda procede legalmente contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

· Abogado de Lupillo Rivera dice que Belinda “reconoce” que tuvieron una relación

· Lupillo Rivera toma acciones legales contra Belinda por “declaraciones falsas y difamatorias”