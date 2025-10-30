Muere estrella iraní de voleibol tras recibir una descarga eléctrica en una piscina

La Federación de Voleibol de la República Islámica de Irán (IRIVF) confirmó una triste noticia para el deporte internacional: Saber Kazemi, una de las máximas figuras y jóvenes talentos del vóley iraní, sufrió muerte cerebral tras recibir una descarga eléctrica en una piscina.

La información fue confirmada por la comisión médica de “prominentes profesores de neuro y cerebros” de Qatar, país donde se encontraba el deportista de 26 años al momento del accidente.

“Kazemi, quien fue trasladado de Doha a uno de los centros de tratamiento de Teherán debido a una afección cerebral aguda hace unos días, estuvo bajo atención médica especial durante este tiempo. Sin embargo, los esfuerzos del equipo de terapia para restaurar su función cerebral fallaron”, comunicó la Federación en primera instancia.

🔻کمیسیون پزشکی، مرگ مغزی صابر کاظمی را تأیید کرد



کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید کرد.https://t.co/BqLtEijhB5#IRIVF pic.twitter.com/nMZDZtRThi — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) October 29, 2025

Pero en un siguiente informe, la organización se ratificó de que la “actividad cerebral” del jugador fuera irreversible. Aunque se confirmó que sufrió “muerte cerebral”, IRIVF enfatizó en que “el proceso de apoyo no se detuvo y Saber sigue conectado a dispositivos vitales y bajo cuidado especial”.

“Estos marcos del juego de Saber con los niños del pueblo todavía están calientes. Saber respira y su corazón late”, finalizó.

🇮🇷İranlı milli voleybolcu Saber Kazemi'nin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı



📍26 yaşındaki sporcunun Katar’da antrenman sonrasında girdiği havuzda elektrik çarpması sebebiyle bir süredir komadaydı pic.twitter.com/cLLj5OPJ5A — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) October 29, 2025

¿Qué le pasó a Saber Kazemi?

Saber Kazemi estuvo once días en coma después de sufrir un incidente el pasado 18 de octubre en Doha, la capital de Qatar, informó la Agencia de Noticias Iraní (IRNA).

De acuerdo a la agencia, el deportista recibió una descarga eléctrica al ingresar en la piscina del hotel donde se hospedaba. Un equipo médico lo atendió en el momento, pero tuvo que ser inducido al coma por los daños cerebrales sufridos.

Testigos del hecho reportaron que Saber llegó a manifestar haber recibido la descarga momentos antes de perder el conocimiento.

Saber Kazemi's career 🇮🇷💫



🥇🥈 AVC Championship

🥇🥇 Asian Games

🥇 AVC Club Championship

🥇🥈 Iranian Super League

🥇🥇🥇 Kuwait League

🎖 MVP 2021 AVC Championship

🎖 MVP 2021 AVC Club Championship



Res In Peace 🥀 pic.twitter.com/0PxdZxzlNw — Daily Volleyball (@dly_volleyball) October 29, 2025

Todavía se están investigando las causas médicas de su muerte cerebral y por qué el atleta recibió la descarga eléctrica.

Según publicó IRNA, “la pérdida de Saber Kazemi representa una herida irreparable para todo el voleibol iraní y mundial”.

Seguir leyendo:

LA28 rompe la tradición de Juegos Olímpicos para vender derechos de nombre de sus sedes

Perú despide a gloria deportiva del voleibol Lucha Fuentes tras fallecimiento a los 76 años

Voleibolista del Fluminense brasileño disputa un partido oficial embarazada de cinco meses