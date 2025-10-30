Neymar se aleja de Europa y su futuro apunta a quedarse en Santos

La incertidumbre sobre dónde jugará Neymar una vez finalice su actual contrato con el Santos en diciembre de 2025 parece disiparse. Las principales ligas europeas no han mostrado un interés formal y sólido en el astro brasileño, lo que facilita que su segundo ciclo en el Peixe se extienda.

Según pudo confirmar el Diario As, la ausencia de propuestas atractivas de los grandes clubes del Viejo Continente, sumada a la prioridad de Neymar de recuperar su mejor versión tras su reciente lesión de ligamento cruzado anterior, hacen del Santos el escenario más probable para su futuro inmediato.

El retorno es la prioridad

El proyecto de Neymar al regresar a su país a principios de 2025 siempre estuvo ligado a una meta a largo plazo: recuperar el tono físico y la felicidad en el campo. El presidente de la entidad santista, Marcelo Teixeira, ha reconocido que la renovación es el camino natural y que no hay urgencia en las conversaciones.

El máximo dirigente del club enfatizó que el enfoque deportivo es la clave para la continuidad, alineando los objetivos personales del jugador con los del club: “El proyecto no es a seis meses; siempre estuvo enfocado en el Mundial. Para el Santos y para Brasil.”

Además, Teixeira mostró optimismo sobre la continuidad, aunque sin adelantar el proceso de negociación: “Aún no hemos hablado de una renovación. Lo evaluaremos en su momento. Es probable que Neymar se quede. Evaluaremos la situación financiera y el estado técnico del jugador.”

La batalla por la permanencia

Por ahora, la única prioridad del Santos es asegurar la permanencia en la primera división brasileña, una lucha en la que el club se encuentra inmerso. Club y jugador han acordado postergar la negociación de la extensión contractual hasta que el equipo se asegure la supervivencia en la máxima categoría.

Una vez que el Peixe evite el descenso, se espera que la extensión del vínculo de Neymar sea un simple trámite, dada la máxima confianza y el entendimiento mutuo. El camino de Neymar hacia el Mundial 2026 pasa por el césped de Vila Belmiro.

