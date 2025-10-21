El Inter de Milán desmiente los rumores sobre un posible fichaje de Neymar

Los rumores sobre el futuro de Neymar Jr. siguen creciendo cada vez más ante su posible regreso a Europa; esto ante el deseo de la estrella brasileña en poder dar el salto al viejo continente ante el complicado momento que atraviesa el Santos dentro del campeonato local al estar a las puertas de un nuevo descenso.

Este contexto ha alimentado las especulaciones sobre una posible salida del astro brasileño que llegó a formar parte del FC Barcelona y el París Saint Germain (PSG), siendo el Inter de Milán uno de los equipos que recientemente se mencionaron como posible destino en el mercado de invierno.

A pesar de esto, las versiones quedaron completamente desmentidas por el propio club italiano debido a que el propio director deportivo del conjunto “nerazzurri”, Piero Ausilio, salió a frenar los rumores y lo hizo con contundencia.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Corriere dello Sport, donde aseguró que “eso es una tontería” y que “nunca había oído hablar de él para fichar por el Inter, y jamás se lo ofrecieron”, dejando claro que no existe ningún tipo de negociación en marcha con el brasileño.

Ausilio también aprovechó la oportunidad para cuestionar el exceso de rumores que suelen circular en torno a posibles fichajes, no solo del Inter, sino de otros grandes clubes europeos.

“¿De verdad alguien cree que, tras un mes y medio de competición, ya hay clubes negociando fichajes para enero? Es fantasía pura”, dejando en evidencia que muchas de estas versiones carecen de fundamento.

Con estas declaraciones, el dirigente lombardo disipó cualquier posibilidad de que Neymar recale en el Giuseppe Meazza en el corto plazo. La prioridad del Inter, por ahora, parece estar centrada en mantener la estabilidad del plantel y continuar su buena racha dentro de la Serie A y especialmente en la Champions League.

Neymar permanece con el Santos de Brasil. Crédito: Andre Penner | AP

Es importante destacar que el equipo se mantiene en la segunda posición de la Serie A con un total de 15 puntos acumulados producto de cinco victorias y dos derrotas, justo un tanto por debajo del AC Milan que marcha líder.

Neymar, enfocado en recuperar su mejor nivel

Es importante resaltar que el futbolista brasileño sigue enfocado en poder volver a alcanzar su mejor forma para aspirar a un lugar en la lista de Carlo Ancelotti rumbo al Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Neymar sabe que volver a competir en un escenario de primer nivel, como la Champions League, sería clave para posicionarse en el radar internacional y demostrar que aún puede rendir al máximo nivel.

