Yalitza Aparicio será homenajeada en el Guadalajara Film Festival

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por su interpretación en ‘Roma’ (2018), será reconocida con el premio Árbol de la Vida Trailblazer durante la próxima edición del Guadalajara Film Festival en Los Ángeles (GLAFF), que se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre.

El galardón, una de las distinciones más emblemáticas del festival, se otorga a figuras del cine cuyo arte y activismo trascienden fronteras e inspiran a audiencias de todo el mundo, de acuerdo con los organizadores.

“Yalitza encarna la esencia del Árbol de la Vida: crecimiento, fortaleza y profundas raíces culturales”, expresó Ximena Urrutia, directora del GLAFF, en un comunicado. “Su trayectoria nos recuerda que la representación importa y que contar historias puede transformar nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás. Honrarla en el festival de este año es un tributo a su arte y a las generaciones de mujeres a las que sigue inspirando”, agregó.

Aparicio, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, se convirtió en la primera mujer indígena nominada al Óscar a Mejor Actriz por su papel en la cinta dirigida por Alfonso Cuarón. Desde entonces, ha consolidado una carrera marcada no solo por su trabajo frente a las cámaras, sino también por su activismo en favor de la equidad e igualdad de género, los derechos indígenas y la inclusión en todos los sectores.

El GLAFF, que busca empoderar y honrar a los cineastas latinoamericanos mientras contribuye al tejido cultural de la comunidad angelina, reunirá este año a destacados nombres del cine internacional.

Entre los invitados especiales destacan el actor Danny Trejo, conocido por su papel en Machete y otras producciones de acción, y la cineasta Gia Coppola, directora de ‘The Last Showgirl’. Ambos ofrecerán clases magistrales sobre su trayectoria y procesos creativos. Trejo presentará además un cortometraje dirigido por su hijo, Gilbert Trejo, mientras que Coppola conversará junto a la diseñadora de producción Natalie Ziering sobre su colaboración en cine y su estilo creativo y narrativo a la hora de contar historias.

Cabe mencionar que como parte de la programación de este año, el festival proyectará también la versión de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

