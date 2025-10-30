Árboles caídos, cortes de energía y colapso: El saldo de la tormenta en Nueva York

La ciudad de Nueva York vivió este jueves una jornada marcada por lluvias récord que provocaron inundaciones, caída de árboles, cortes de energía en varios barrios y la muerte de una persona en Brooklyn, mientras se mantienen advertencias de que las fuertes precipitaciones continuarán mañana viernes.

La persona hallada muerta en un sótano inundado de Crown Heights, Brooklyn, era un mujer cuyo nombre no ha sido revelado, según confirmó CBS News.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) también informó haber rescatado a otra persona atrapada en un sótano inundado en East Flatbush.

Precipitación histórica

La intensidad del fenómeno fue tal que se registraron récords de precipitaciones en varias estaciones:

Central Park: 46 mm, superando la marca de 41.7 mm establecida en 1917.

46 mm, superando la marca de 41.7 mm establecida en 1917. Aeropuerto LaGuardia: 50 mm, pulverizando el registro anterior de 30 mm de 1955.

Mientras que el centro y sur de Nueva Jersey registraron 1.5 pulgadas de lluvia hasta las 3 p.m., los suburbios del norte de Nueva York recibieron una cantidad ligeramente menor.

,La tormenta paralizó gran parte del transporte y la infraestructura, dejando un rastro de daños visibles en carreteras e intersecciones, según documentaron medios como CBS News y Daily News:

Vías Cerradas y Demoras: La Long Island Expressway en dirección oeste fue cerrada en la intersección con Cross Island Parkway debido a las inundaciones. En el condado de Westchester, la autopista Bronx River Parkway permaneció cerrada en ambos sentidos , y se reportaron importantes inundaciones en la Hutchinson River Parkway.

La Long Island Expressway en dirección oeste fue cerrada en la intersección con Cross Island Parkway debido a las inundaciones. , y se reportaron importantes inundaciones en la Hutchinson River Parkway. Problemas en Brooklyn: El concejal Justin Brannan destacó que la antigüedad y la obstrucción con escombros de las alcantarillas causaron la inundación de múltiples intersecciones en Brooklyn. En redes sociales, circularon imágenes de vehículos parcialmente sumergidos en las calles.

El concejal Justin Brannan destacó que la antigüedad y la obstrucción con escombros de las alcantarillas causaron la inundación de múltiples intersecciones en Brooklyn. Árboles Caídos: El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York recibió 147 reportes de árboles caídos hasta las 4 p.m . Un caso notable ocurrió en el Bronx (sección de Wakefield), donde un árbol cayó sobre cables de servicios públicos y aplastó un automóvil en la calle 230 Este.

El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York . Un caso notable ocurrió en el Bronx (sección de Wakefield), donde un árbol cayó sobre cables de servicios públicos y aplastó un automóvil en la calle 230 Este. Vuelos cancelados: Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty registraron demoras y cancelaciones de vuelos.

El centro de gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York emitió una advertencia sobre la posibilidad de cortes de luz debido a la caída de árboles o cables eléctricos, además de la reducción de visibilidad por los aguaceros repentinos.

