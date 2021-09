Vivir en sótanos es una trampa mortal en Nueva York por alcantarillas colapsadas, y la solución tomará años

Apartamentos y habitaciones improvisadas son una constante en NYC y zonas vecinas, donde el costo de la vivienda convierte a muchos en víctimas de caseros inescrupulosos.

La mayoría de los muertos reportados en NYC durante la tormenta Ida del miércoles fueron personas ahogadas en sus viviendas ubicadas en sótanos en Queens y Brooklyn, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que dejó el huracán Henri en Nueva York.

También horas antes de la tormenta, la madrugada del miércoles un niño hispano de 9 años murió al incendiarse el sótano a donde su familia se acababa de mudar. “Se descubrió una peligrosa conversión ilegal en el sótano del edificio”, dijo el Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad tras inspeccionar la escena en Ozone Park. En esa vivienda no había detector de humo adentro, según los bomberos.

“Los funcionarios de la ciudad estaban al tanto de las trampas mortales en las que se convertirían los apartamentos en sótanos en caso de una emergencia por inundación repentina como la que ahogó al menos a ocho neoyorquinos que vivían por debajo del nivel del suelo el miércoles por la noche; sin embargo, no hicieron nada para advertirles”, denunció ayer el diario New York Post.

El Plan de Resiliencia de Aguas Pluviales del alcalde Bill de Blasio, publicado en mayo, incluye una iniciativa que “desarrollaría notificaciones para las viviendas del sótano para mantener a los residentes fuera de peligro”.

El proyecto requiere que la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) “redacte previamente mensajes sobre los peligros potenciales para los residentes que viven en viviendas en el sótano para ser utilizados para la divulgación y notificación antes de los eventos de lluvia extrema pronosticados”. La fecha de terminación del plan es 2023.

Sin embargo, el portavoz del Ayuntamiento, Mitch Schwartz, afirmó ayer que “Hay múltiples iniciativas, todas muy urgentes e importantes, actualmente en marcha”.

El plan de 24 páginas señala que el sistema de alcantarillado de la ciudad sólo puede manejar 1.75 pulgadas de lluvia por hora y se proyecta que esa cantidad aumente a apenas 2.15 pulgadas por hora, pero no hasta los años 2040 a 2069. El miércoles en apenas una hora se acumularon 3.1 pulgadas de agua en Central Park.

Ante las noticias e imágenes catastróficas de sótanos inundados el miércoles y jueves, muchos neoyorquinos comenzaron a tomar sus propias precauciones, sin esperar los planes de las autoridades de NYC y alrededores, diciendo que simplemente evitarán vivir por debajo del nivel del suelo.

“Nunca volveré a alquilar un apartamento en el sótano”, dijo Wilson Disla a Pix11, luego de sobrevivir milagrosamente a la inundación de su hogar en Yonkers, donde había morado durante cinco años. “El agua comenzó a salir del inodoro del baño y del desagüe. Literalmente pasó de mis pies a mi pecho en 30 minutos… era el nivel de una piscina”.

Igualmente se vivieron escenas catastróficas de cascadas y ríos en varias estaciones del Metro de Nueva York, que suelen inundarse prácticamente cada verano.

