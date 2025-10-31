Fallece a los 42 años Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’

Floyd Roger Myers Jr., actor que dio vida a una versión joven de Will Smith en la serie de los años 90 ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, falleció a los 42 años, según confirmó su hermana, Tyree Trice.

La noticia, que ha conmovido tanto a seguidores de la serie como a compañeros del actor, fue acompañada por una petición de ayuda en la plataforma GoFundMe, donde Trice busca recaudar fondos para cubrir los gastos del funeral y brindar apoyo a los cuatro hijos de Myers Jr.

“Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaban a todos los que conocía”, escribió su hermana.

Además de su paso por la televisión en series como ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, donde apareció en el segundo episodio de la tercera temporada interpretando a un joven Will en un flashback, también formó parte de la miniserie ‘The Jacksons’, en la que encarnó a Marlon Jackson en su niñez, y tuvo un breve papel en la comedia ‘Young Americans’.

Myers Jr. también fue el cofundador de la organización sin ánimo de lucro Fellaship Men’s Group, dedicada a crear un espacio seguro para que los hombres aborden temas de salud mental y bienestar emocional.

Desde la cuenta oficial de la organización, sus compañeros compartieron un mensaje para honrar su memoria.

“RIP a nuestro querido hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Se ha ido, pero no lo olvidaremos nunca. La misión continuará en tu honor. La próxima reunión de hombres será inolvidable, ¡tal como hablamos! Te queremos, hermano, descansa tranquilo, el hermano mayor se encargará de aquí en adelante”, aseguraron.

