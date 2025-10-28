Muere a los 93 años Prunella Scales, actriz de ‘Fawlty Towers’

La actriz británica Prunella Scales, recordada por su interpretación de Sybil Fawlty en la comedia clásica ‘Fawlty Towers’, falleció a los 93 años en su casa de Londres, tras una larga lucha contra la demencia vascular (deterioro de las funciones mentales causado por la reducción del flujo sanguíneo al cerebro).

La noticia fue confirmada por sus hijos, Samuel y Joseph West, quienes informaron a la agencia PA Media que Scales murió “en paz y rodeada de su familia”. Además de agradecer a quienes la acompañaron en sus últimos años.

“Queremos agradecer a todos los que brindaron a Pru una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, satisfacción y rodeados de amor”, escribieron en un comunicado.

Nacida el 22 de junio de 1932 en Sutton Abinger, Reino Unido, Prunella Margaret Rumney West Scales, inició su carrera artística en 1951 como asistente de dirección de escena en el Bristol Old Vic, antes de debutar en teatro y en cortometrajes.

Su primer gran papel en la televisión británica fue en la comedia Marriage Lines junto a Richard Briers, antes de alcanzar la fama con ‘Fawlty Towers’, emitida por BBC Two entre 1975 y 1979, donde dio vida a la temible esposa del maniático gerente de hotel Basil Fawlty, interpretado por John Cleese.

Cleese, su compañero de elenco, lamentó profundamente la noticia en redes sociales.

“¡Qué pena! Pru era una actriz cómica realmente maravillosa. Escena tras escena, era absolutamente perfecta. Era una mujer muy dulce que se pasó gran parte de su vida disculpándose. Le tenía muchísimo cariño”, aseguró

Además de su labor en televisión, Scales fue nominada al premio BAFTA por su interpretación de la Reina Isabel II en ‘A Question of Attribution’ (1991). También protagonizó junto a su esposo, el actor Timothy West, la entrañable docuserie ‘Great Canal Journeys’ (2014–2020), en la que ambos exploraban los canales del Reino Unido y Europa.

En el cine, dejó huella con participaciones en cintas como ‘The Lonely Passion of Judith Hearne’ (1987), ‘Howards End’ (1992), ‘Wolf’ (1994) y ‘An Awfully Big Adventure’ (1995). También trabajó en la serie ‘Mapp & Lucia’ (1985–1986).

A Prunella Scales le sobreviven sus dos hijos, una hijastra, siete nietos y cuatro bisnietos.

