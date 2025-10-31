ICE arrestó a 46 trabajadores en almacén en Nueva Jersey

Docenas de personas fueron puestas ayer bajo custodia durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de trabajo en la sección Avenel de Woodbridge, Nueva Jersey.

Según informaron legisladores locales, agentes federales registraron el almacén “Savino Del Bene”, una empresa de envíos internacionales. Imágenes captaron a personas esposadas siendo conducidas a camionetas del ICE, destacó CBS News.

Amanda Domínguez, del grupo activista New Labor, declaró que entre 30 y 50 trabajadores fueron detenidos, incluyendo varias mujeres que estaban supuestas a buscar a sus hijos a la escuela, Según News 12, 46 personas fueron arrestadas.

El senador estatal Joe Vitale, el presidente de la Asamblea estatal, Craig Coughlin, y la asambleísta Yvonne López, todos demócratas que representan al condado Middlesex, criticaron la redada, destacó Patch.com.

“Nos enorgullece la diversidad de voces y comunidades que conforman el Distrito 19, así como las numerosas familias y personas trabajadoras que contribuyen al desarrollo de los pueblos que representamos. Comprendemos que un sentido compartido de confianza comunitaria y un compromiso con la equidad, el debido proceso y el estado de derecho son esenciales para el tejido de esas mismas comunidades”, afirmaron los tres legisladores en una declaración conjunta.

“Como legisladores, sabemos que nadie está por encima de la ley y que todos los procedimientos de inmigración deben seguirse correctamente, especialmente en lo que respecta a los derechos individuales. Nuestro estado y distrito alcanzan su máximo potencial cuando se defienden la dignidad y la justicia para todos, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar que las diversas familias y residentes a quienes apreciamos puedan seguir viviendo en las comunidades que aman sin temor”.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley. A nivel nacional, han muerto al menos 20 migrantes en 2025 bajo custodia de ICE, la cifra más alta en cinco años.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.