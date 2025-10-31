Romeo Santos sorprende con su disfraz en Halloween para anunciar nuevo álbum

El bachatero dominicano Romeo Santos cumplió un nuevo año con la tradición de Halloween y en esta ocasión llevó un disfraz del personaje Ace Ventura, interpretado por Jim Carrey.

El ‘Rey de la Bachata’ llevó este atuendo en la ciudad de Nueva York para disfrutar de esta celebración.

Pero este disfraz fue también la oportunidad perfecta para que el artista anunciara el lanzamiento de un nuevo álbum. La fecha de estreno está programada para el 28 de noviembre.

Romeo Santos, bachatero, tendrá nuevo álbum. Crédito: Cortesía

En el video que compartió Romeo Santos, sostenía en sus manos un vinilo del próximo trabajo musical con el que su público podrá disfrutar una vez más de su talento.

En su mensaje, el famoso comentó que la nueva producción ya está disponible para pre-ordenar en plataformas digitales, invitando a sus seguidores a ser los primeros en obtenerlo.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a este anuncio con cientos de mensajes. Algunos de los que le dejaron fueron: “Diciembre viene encendido”, “Nunca dejas de sorprendernos, mi rey, sabemos que lo que se viene es grande, esperamos con ansias el 28 de noviembre”, “Romeo, estabas perdido, necesitábamos de ti”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Un conciertico de última hora para abrir esa gira en diciembre no nos caería mal, como siempre cierras las giras aquí, pudieras cambiar eso e iniciar está aquí”, “No ha salido y ya me sé todas las canciones”, “Todo es todo pero Romeo es otro tipo de todo, y su música lo es todo con todo 👏🔥🙌.. Viene bachata de la que se cocina con leña y hortalizas del patio”.

