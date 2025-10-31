Lina Luaces causa controversia con el vestido que usó para llegar a Tailandia: ‘Un poco vulgar’

Lina Luaces, quien representa a Cuba en el Miss Universe 2025, ha causado controversia con el vestido negro que usó en su llegada a Tailandia, en donde se celebrará el concurso.

En esta oportunidad, la modelo estadounidense de raíces cubanas llevó un atuendo negro con transparencias, por lo que fue criticada, debido a que consideraron que no era el momento para llevar un atuendo así, ya que los tailandeses están de luto por la muerte de la reina madre Sirikit.

“Tailandia de luto, ¿y ella vestida así? Creo que no era el momento”, “Un poco vulgar para llegar a Tailandia y más en este momento”, “Me encanta ese outfit, aunque no lo hubiera usado en esa ocasión”, “Ese vestido tan espantoso, ¿quién la asesoró?”, fueron algunos mensajes que le dejaron.

Esta primera elección de la joven ha sido bastante mediática, pues su carta de presentación en el país asiático no fue la mejor para muchos usuarios en redes sociales. Sin embargo, es probable que en los próximos días encante a muchos con los outfits que llevó.

En sus cuentas en redes sociales, Lina Luaces ha compartido con su público detalles de cómo se ha sentido en Tailandia y sus emociones por el Miss Universo.

En este viaje tan importante la acompaña su madre, Lili Estefan, quien se le ha visto muy orgullosa por la experiencia tan increíble que está viviendo su hija.

La noche final del certamen de belleza será el 21 de noviembre en el Impact Arena, Pak Kret. Se estima que al menos 100 mujeres de diferentes países participen este año, con algunas naciones que debutan en la competencia como Cabo Verde, Latina (del programa de Telemundo), Mayotte, Níger, Palestina y Ruanda.

