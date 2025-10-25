¿Qué estudió Lina Luaces, hija de Lili Estefan, antes de ir al Miss Universe 2025? 

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, contó varios detalles de su vida en una reciente entrevista que tuvo con Rodner Figueroa, a quien conoce desde hace años, pues cuando ella era niña visitaba el estudio de El Gordo y la Flaca y compartía con el famoso conductor de televisión.

Esta conversación fue la oportunidad perfecta para que la ahora reina de belleza hablara un poco de su lado humano, incluyendo los estudios que tiene.

La revelación acerca de qué aprendió recientemente la estadounidense la hizo Rodner Figueroa, quien comentó: “Evidentemente, vamos a reconocer el trabajo magistral que ha hecho tu mamá contigo, pero tú tienes tu propio crédito. Por ejemplo, esto la gente no lo sospecha, pero cuando tú entraste en este trayecto hacia el Miss Universo tú estudiaste un curso de nutrición para saber cómo alimentarte y te certificaste como nutricionista. Eso la gente no lo sabe”.

Ante esto, Lina Luaces confirmó la información y explicó que decidió aprender más de este tema porque entiende que el mundo del entretenimiento puede ser muy tóxico con personas que te aconsejan que es mejor no comer.

“Tú ves ejemplos muy tristes de los extremos a los que las mujeres y los hombres van para moldearse de lo que ellos piensan que es la belleza. Yo quería asegurarme de no llegar a ese punto porque obviamente sí, no es fácil de lidiar todos los comentarios, pero también debes cuidar tu imagen”, dijo la joven modelo.

La hija de Lili Estefan explicó que su intención es ser ejemplo para las niñas y por eso intenta tomar las mejores decisiones. “Yo me voy a cuidar, pero para ello quiero hacerlo de la manera correcta”, recordó.

La candidata al Miss Universe explicó que su intención es cuidarse con hábitos sanos para llegar con una imagen impecable al certamen, pero también para tener luego de esta experiencia una alimentación balanceada.

Esta entrevista ayudó a Lina Luaces a que compartiera también parte de su preparación para el concurso en el que espera representar muy bien a sus raíces cubanas.

