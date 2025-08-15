Lili Estefan reacciona a las críticas que hay en Cuba contra su hija Lina Luaces

Aunque ha pasado más de un mes desde que Lina Luaces fue coronada como Miss Universe Cuba, el revuelo no ha parado, pero ahora ha sido defendida por su madre Lili Estefan, quien reaccionó a unas críticas que hicieron en la isla contra la reina de belleza.

“Esta elección de Lina Luaces no ha pasado desapercibida y hasta el régimen de Cuba ha emitido su opinión”, indicó la presentadora de televisión.

Luego, presentaron algunos detalles de un artículo publicado en Cubadebate para rechazar la coronación de la joven. “Lina no nació en la mayor de las Antillas. Representó a la provincia de Santiago de Cuba en Miss Universo Cuba –concurso que por segundo año consecutivo se realiza en Miami– y nunca ha pisado esta región oriental; ni siquiera habla fluido el español”, escribieron.

Ante esto, Lili Estefan comentó: “Sabemos, porque lo vivimos públicamente, toda la controversia que ha causado Lina, mi hija, que nació aquí en los Estados Unidos, haya salido a representar a Cuba este año. Obviamente, hace 52 años Cuba no iba a Miss Universo, hasta el año pasado, como acabamos de explicarlo acá”.

La conductora de televisión criticó que el régimen no permita que las mujeres cumplan su sueño y que ahora que la organización Miss Universo decidió dar esta oportunidad, haya mensajes negativos.

“La critican, fuerte, en el periódico más importante de Cuba, un país que no le ha dado la oportunidad a la mujer tampoco, ¿entonces cuál ha sido el punto?”, dijo.

En su opinión, el Miss Universe es una oportunidad para que las mujeres muestren sus fortalezas, historias y también la capacidad que tienen para transformar vidas.

Lo cierto es que la elección de Lina Luaces ha sido muy mediática, no solo por el hecho de que es estadounidense, sino también por los comentarios de algunos usuarios que consideran que influyó poderosamente la familia de donde viene la modelo.

Sigue leyendo: