Yolanda Hadid está reformando una nueva casa en Pensilvania

En septiembre, Yolanda Hadid puso en venta la mansión en Pensilvania que le ha pertenecido durante años, pero eso no quiere decir que se vaya de la ciudad.

Ahora, se ha informado que la estrella de televisión, también conocida por ser la madre de Gigi y Bella Hadid, ha comprado una casa por $4 millones de dólares.

Según ‘Page Six’, la nueva propiedad estaría ubicada mucho más cerca de la residencia de su hija Gigi, lo que la haría también estar más cerca de su nieta.

El mismo medio también ha reportado que Yolanda no se mudó inmediatamente a la propiedad que compró, sino que ha comenzado a desarrollar un extenso proyecto de reforma que, supuestamente, ha sorprendido a sus vecinos porque la residencia había sido diseñada por Timothy Summers Bailey.

Un vecino le dijo a ‘Page Six’: “A pesar de que se invirtió muchísimo trabajo y dinero en esta casa de diseño lista para entrar a vivir, no perdió el tiempo y la vació por completo. Ha tenido a todos los contratistas y subcontratistas dentro, arrancando suelos, iluminación y accesorios”.

Al parecer, la presencia de Hadid en la zona está dando mucho de que hablar, pues también parece estar botando ropa y muchos otros objetos que la gente que pasa por el sitio puede tomar.

Por los momentos no se tiene acceso a fotos que muestren la propiedad, aunque sí se sabe que la casa principal está distribuida en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Es probable que cuando Hadid termine la reforma sea mostrado por alguna revista especializada, pues es una referente en este tipo de trabajos.

Mientras tanto, también ha entrado al mercado una residencia en Malibú, California, que perteneció a Hadid y a su exesposo David Foster. Está disponible por $11.9 millones de dólares.

