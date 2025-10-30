Antigua casa de David Foster y Yolanda Hadid está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Malibú, California, que perteneció a David Foster y a Yolanda Hadid durante varios años. La propiedad está disponible por $11.9 millones de dólares.

Hadid y Foster comenzaron su relación en 2007 y se dice que ese mismo año invirtieron $4.5 millones de dólares por esta propiedad. Poco después comenzaron un proyecto de reforma y la vendieron en 2015, año en que anunciaron su separación.

En el listado, disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se describe como “una extraordinaria propiedad de más de 3 acres con vistas panorámicas al océano, al cañón y a la costa. Los diseños conceptuales, cuidadosamente elaborados por el galardonado Bowery Design Group, muestran un complejo arquitectónico cerrado”.

La casa principal tiene una extensión de 14,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El nuevo propietario tendrá la oportunidad de desarrollar un proyecto extenso de reforma, pero en el listado se ofrecen fotos de un diseño que ya se hizo.

Además de la belleza de la casa principal, esta propiedad incluye acceso directo a Beach Club y está muy cerca de Carbon Beach, Nobu, Soho House y del muelle de Malibú.

La propiedad tiene extensas áreas verdes, tres piscinas, terrazas, áreas de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar del verano en California con familiares o amigos.

Hay que recordar que, en septiembre de este año, Yolanda Hadid, madre de Gigi y Bella Hadid, puso en venta una Pensilvania que le ha pertenecido durante casi 10 años. La propiedad estaba disponible por $10.8 millones de dólares, aunque aún no ha informado que haya encontrado algún interesado.

