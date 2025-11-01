Cristina Porta aclara su rol en “La Mesa Caliente” tras el despido de Myrka Dellanos

Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo a principios de octubre y ahora existe una vacante en “La Mesa Caliente”. Ese espacio podría ocuparlo Cristina Porta, quien aclaró si sería la encargada de reemplazar a la conductora de televisión que estuvo en ese espacio desde su estreno.

“Recién acaban de anunciar que Myrka Dellanos ya no forma parte de la cadena y que deja esa silla vacante. Te hemos visto a ti usando la silla, calentando la silla. ¿Vas a estar tú como reemplazo de Myrka Dellanos en La Mesa Caliente?“, le preguntó Rodner Figueroa a Porta.

La ganadora de Top Chef VIP 4 no estuvo de acuerdo con el término que usó el conductor de raíces venezolanas, dado que considera que no busca empleo, queriendo sustituir al resto de las personas, y más si las conoce, como ocurrió con Myrka. Sin embargo, no cree que la empresa la tenga contemplada para que ocupe el puesto que quedó vacío desde el 8 de octubre.

“Reemplazo como tal no me gusta como suena porque además he tenido el placer de conocer a Myrka y es insustituible. No, no es tanto así. Yo no sé por cuánto tiempo voy a estar aquí, he venido muchas veces por semanas, pero no te puedo decir que voy a ser el reemplazo porque no lo sé y tampoco creo que vaya a ser así”, mencionó durante la entrevista.

La española no quiso finalizar la entrevista sin antes enaltecer el trabajo que hizo Myrka durante varios años, dado que así como el resto, ella también quedó sorprendida con su salida. Sin embargo, dijo que se siente bien con el resto del equipo de trabajo, aunque admitió que en caso de darse la oportunidad sí le gustaría trabajar en ese programa.

“Es que no me gusta reemplazar a Myrka porque siento que Myrka ha hecho una labor en ese programa y a mí me pilló por sorpresa también que ya no estuviese. Soy muy feliz con todas las chicas que están allí, el equipo; siento además que se me da bien, que es un programa que se acomoda a todo lo que soy. Sí me gustaría mucho”, explicó.

Sigue leyendo:

· Myrka Dellanos se pronuncia tras su salida de Telemundo: “Dios no me abandona”

· Despiden a Myrka Dellanos de Telemundo

· ¿Qué quiere hacer Cristina Porta luego de ganar Top Chef VIP?