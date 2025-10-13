Myrka Dellanos se pronuncia tras su salida de Telemundo: “Dios no me abandona”

La periodista Myrka Dellanos se pronunció luego de su inesperada salida del programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo. Tras su despido del canal, la reconocida comunicadora no se había pronunciado al respecto.

A través de su canal de difusión de Instagram, Myrka Dellanos se refirió a cómo deja en manos de Dios cualquier situación que esté viviendo y aseguró que cree que “sus planes son perfectos”.

Aunque no habló específicamente de su salida de Telemundo, Myrka se refirió a su confianza en los planes de Dios en medio de los momentos difíciles, demostrando su profunda fe.

“Espero que sepas que no importa lo que esté pasando en tu vida, no te desanimes porque Dios promete que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Definitivamente yo lo aprendo cada vez que atravieso un momento difícil se me hace más y más evidente que Dios no me abandona, que Dios no me deja, que Dios me ama y que sus planes son perfectos”, expresó en un audio en su canal de difusión.

Myrka continuó expresando su fe. “Pensamos nosotros que tenemos la solución a todo, que nuestros sueños tal vez son lo mejor para nosotros, pero en realidad Dios sabe exactamente lo que necesitamos”, continuó.

Para finalizar se mostró agradecida por “todas las situaciones” que atraviesa. “Muchas veces lo que vemos como un fracaso es un rescate de la mano de Dios, así que agradezco yo en todas situaciones todo lo que atravieso, le doy gracias a Dios y espero que tú también. Bendiciones”, concluyó su mensaje.

El pasado 8 de octubre Giselle Blondet, quien forma parte de ‘La Mesa Caliente’ junto con Verónica Bastos, anunció la salida de su compañera Myrka Dellanos del programa.

“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La mesa caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, compartió la conductora de raíces puertorriqueñas.

