¿Cristina Porta será la sustituta de Myrka Dellanos en La Mesa Caliente? 

Luego de varias participaciones de Cristina Porta en el programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo, muchos se preguntan si la española será quien sustituya a Myrka Dellanos, quien fue despedida hace unas semanas del show.

En una entrevista con Rodner Figueroa, le preguntaron: “La Mesa Caliente. Recién acaban de anunciar que Myrka Dellanos ya no forma parte de la cadena y deja esa silla vacante. Te hemos visto a ti usando esa silla, calentando la silla, ¿vas a estar tú como reemplazo de Myrka Dellanos en La Mesa Caliente?”.

Ante la interrogante, la exparticipante de La Casa de los Famosos contestó: “Como reemplazo como tal no me gusta como suena porque además he tenido el placer de conocer a Myrka y es insustituible”.

La periodista continuó: “No es tanto así, yo no sé por cuánto tiempo voy a estar aquí. He venido muchas veces por semana, no te puedo decir que voy a ser el reemplazo porque no lo sé y tampoco creo que vaya a ser así”.

Rodner le replanteó la pregunta y le dijo que si le gustaría reemplazarla en el show. Ante esto, Cristina Porta comentó: “Es que no me gusta el reemplazar a Myrka porque siento que ha hecho una labor increíble en ese programa. A mí me pilló por sorpresa la noticia, justamente llegué ese día que lo dijeron, ¿pero que si me gustaría trabajar en La Mesa Caliente? Me encantaría”.

La periodista indicó que se siente muy a gusto en el programa, no solo por sus compañeras, sino también por el formato que tienen para presentar distintos temas de interés.

“Siento además que se me da bien, que es un programa que se acomoda a todo lo que soy. Sí me gustaría mucho”, confirmó.

El público reaccionó a estas declaraciones de la influencer con mensajes como: “Qué bonito ver una persona real que habla sin tapujos, con elegancia y con la verdad, sin disfraces. Es maravillosa Cristina”, “Qué buena entrevista Cristina siempre frontal eso está bien”.

Sigue leyendo:

· Cristina Porta llega a Hoy Día e ignora a Aleska Génesis

· El reencuentro de Aleska Génesis y Clovis Nienow en Hoy Día

· Aleska Génesis y Luca podrían reencontrarse en Telemundo