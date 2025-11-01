Giselle Blondet recibe elogios por su imitación de Maripily Rivera en La Mesa Caliente

Giselle Blondet se robó el show este viernes cuando se disfrazó de Maripily Rivera a propósito de la celebración de Halloween que hicieron en el programa La Mesa Caliente.

Las conductoras del programa de la cadena Telemundo rindieron homenaje a varias personalidades caracterizadas por las controversias. Por eso llamaron a esta edición como ‘Divas del escándalo’ y por supuesto que la mediática ganadora de La Casa de los Famosos 4 tenía que estar representada.

En esta oportunidad, su compatriota Giselle Blondet usó un vestido con un profundo escote y una abertura en la pierna para reflejar la característica sensualidad del “huracán boricua”.

También imitó a la perfección algunas frases que dice Maripily, como su emblemático “voto perdido”, que decía cada vez que el público la salvaba en el programa de telerrealidad que ganó gracias al apoyo de la gente.

A la audiencia de La Mesa Caliente le encantó esta representación y por eso reaccionaron con mensajes como: “Se nota que sigue a Maripily porque lo hizo genial. Saludos desde PR”, “Eres la mejor, Gisell, te quedó espectacular”, “Demasiado bueno, la misma Maripily, me encantó”, “OMG, igualitas, me encantó”, “Le quedó brutal”.

¿Qué dijo Maripily Rivera de la caracterización de Giselle Blondet?

En el show, contactaron a la boricua para mostrarle lo que hicieron en Halloween para homenajearla y ante esto, la puertorriqueña dijo: “Yo me siento muy orgullosa de ti, Giselle, porque eres mi doble, eres mi gemela. De verdad que te felicito, me estudiaste muy bien”.

Por su parte, Giselle Blondet le afirmó: “Déjame decirte algo, primero que no eres fácil de imitar y segundo, eres una persona que quiero mucho. De verdad eres una mujer que mira, cuáles son los elementos que tienen que ver contigo, que si el adobo, los jeans, eres una mujer que muchos critican, pero mientras tanto tú vas llorando al banco porque eres una emprendedora”.

Maripily le agradeció la representación y felicitó a todo el equipo, pues consideró que hicieron una edición muy divertida para esta fecha.

