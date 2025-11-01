Neymar vuelve a la convocatoria del Santos tras mes y medio de baja

La afición del Peixe tiene motivos para celebrar. Neymar Jr. ha sido incluido en la convocatoria oficial del Santos FC después de un mes y medio alejado de los terrenos de juego a causa de una lesión en el muslo derecho. Este retorno se produce en un momento crucial para el equipo brasileño, que busca asegurar su posición en el campeonato nacional.

El delantero, que regresó a la Vila Belmiro en enero de 2025 tras su paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, había sufrido una lesión en el recto femoral del muslo derecho durante un entrenamiento a mediados de septiembre. Esta dolencia lo forzó a un parón de aproximadamente seis semanas, perdiéndose encuentros vitales del Brasileirão.

El desafío del retorno: minutos clave para la aspiración santista

La inclusión de Neymar en la lista de convocados no asegura su titularidad, pero confirma que ha recibido el alta médica y está listo para, al menos, sumar minutos como revulsivo.

El Santos se encuentra en una situación delicada en la tabla del Brasileirão, luchando por mantenerse fuera de la zona de descenso. La reaparición de su máxima figura es un impulso anímico y deportivo urgente.

El cuerpo técnico probablemente será cauteloso con el astro de 33 años, dada su propensión a las lesiones en los últimos años. Se espera que comience desde el banquillo para recuperar ritmo de juego de forma progresiva.

Además de ayudar al Santos, este regreso es fundamental para los objetivos personales de Neymar, quien busca reinsertarse en las convocatorias de la Selección Brasileña de cara a la Copa del Mundo de 2026. El seleccionador, Carlo Ancelotti, ha estado monitoreando de cerca su estado físico.

La lesión actual se produjo en el mismo muslo donde Neymar sufrió un edema en agosto, lo que subraya la necesidad de una gestión física meticulosa para evitar recaídas.

El brasileño, que ha disputado 13 partidos y anotado 3 goles en el campeonato desde su regreso, es la pieza clave en el esquema ofensivo del Santos. Su vuelta no solo inyecta talento individual, sino que eleva la moral del equipo y la expectativa de la hinchada en este tramo final de la temporada.

