Zoraida Gómez apoya a Eleazar Gómez y aclara su ausencia en la gala de “La Granja VIP”

Eleazar Gómez, en el pasado, estuvo tras las rejas por haber agredido a una expareja sentimental; sin embargo, ahora su hermana Zoraida Gómez sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aclaró la razón por la cual los parientes de él no asisten a las galas donde muchos esperan que lo apoyen por su participación en “La Granja VIP”. Empezó mencionando lo difícil que es para ella todo lo que le dicen a él.

“Apoyo muchísimo a mi hermano, me parece muy valiente que esté en un reality, a pesar de todo; todos tenemos un pasado, pero también tenemos un presente que lo podemos hacer valer con nuestras acciones. Como hermana, siento horrible todas las cosas que dicen, que lo atacan, pero yo confío en su corazón y sé la persona que es“, manifestó.

Gómez se encuentra nominado y este fin de semana podría resultar eliminado de la competencia, dado que su participación ha sido una de las más controversiales hasta el momento, y su hermana considera que en ocasiones es mejor mantenerse alejado de las cámaras, pero eso no implica que esté recibiendo el apoyo de sus seres queridos más cercanos.

“Me dicen: ‘¿Por qué no fueron a la gala?’, ‘Su familia no lo apoya’. Su familia siempre lo va a apoyar y aquí estoy para decírselos; siempre lo vamos a apoyar en todo, simplemente que hay estrategias y cosas que dicen: ‘Mejor no nos exponemos ni estamos'”, expresó.

Zoraida explicó que para su hermano es una situación un poco complicada que le sigan sacando su pasado, y para sus parientes se les hace más sencillo el hecho de no aparecer en televisión para no terminar diciendo algo que vaya a tomar sentido de una manera que jamás se quiso.

“Después de que tú llevas un historial, lo que tú quieres lo cuidas muchísimo. Le agradezco profundamente a toda la gente que se da la oportunidad de conocer al ser humano, a la persona que yo conozco, que es mi hermano, y que lo quiero con todo mi corazón. Él siempre ha estado para nosotros y su vida personal y privada, nadie es monedita de oro y cada quien sabe qué onda“, expresó.

